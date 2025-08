Jennifer Lopez Antalya’yı salladı!

Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluştu. Sanatçı, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında dün akşam Antalya Belek'teki Regnum Carya Otel'de sahneye çıktı. Lopez'in konseri için 650 avrodan satışa sunulan bilet fiyatları 1000 avroya kadar yükselirken, 15 bin avrodan başlayan localar ise 35 bin avroya kadar alıcı buldu. 85 kişilik ekiple Antalya'ya gelen Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirdi. Özel performansı ve dans ekibiyle unutulmaz şarkılarını seslendiren Jennifer Lopez'i, dünyadan ve Türkiye'den sanat, spor, iş ve cemiyet hayatından misafirler izledi.



YILDIZLAR KARMASI

Konserde; Rosie Huntington- Whiteley, Chiara Ferragni, Roelof Johannes, Valeriya ve Iosif Prigozhin, Leonie Hanne, Kseniya Borodina, Kamila Abdelali, Rabia Soytürk, Zuhal Topal, Seda Bakan, Bensu, Hande ve Bedirhan Soral, Gamze Erçel, Yeliz Korkmaz, Sadettin Saran, Yılmaz Vural, Nurten ve Fikret Öztürk, Real Madridli futbolcular Arda Güler, Antonio Rüdiger ve David Alaba gibi isimler yer aldı. Lopez, 56'ncı yaşını, konser öncesinde sahnede hazırlanan pastayla, ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Lopez, dans edip eğlendiği doğum günü kutlamasını sosyal medyadan yaptığı canlı yayında takipçileriyle de paylaştı.

Derin sırt dekolteli elbisesiyle göz kamaştıran Jennifer Lopez, şıklığıyla izleyenleri büyüledi. Sahnede adeta büyüyen ve sadece şarkılarıyla değil, görsel anlamda da adeta bir şov yapan dünyaca ünlü yıldız, bir dakika bile yerinde durmadı. Konsere gelenler sanatçıdan gözlerini alamadı.



56. YAŞINA ANTALYA'DA GİRDİ

Sosyal medyadan paylaşım yapan Lopez'in doğum günü için 3 katlı özel bir pasta yapıldı.



Jennifer Lopez 56. yaşına Antalya'da girdi





TÜM CAMLARI KURŞUN GEÇİRMEZ

Konser öncesi 22 Temmuz'da Antalya'ya gelen Lopez, Regnum Carya'da geceliği 25 bin avro olan, 3 katlı ve 3 bin 500 metrekarelik mağara temalı, tüm camları kurşun geçirmez özellikli villada konakladı. Jennifer Lopez'e özel hazırlanan odada, isminin baş harflerinin yer aldığı nevresim ve bornozlar kullanıldı.



Dünyaca ünlü isimler Antalya'daki konsere katıldı

Jennifer Lopez 56. yaşına Antalya'da girdi





İSTANBUL İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Jennifer Lopez, 'Up All Night Live in 2025' turnesi kapsamında Türkiye'deki ikinci konserini 5 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirecek. İstanbul'a gelmek için gün sayan Lopez, konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj göndererek, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak. Festivalde konserler 17 adet 4K kamera tarafından ekrana yansıtılacak.



Jennifer Lopez 56. yaşına Antalya'da girdi

Seda Bakan ve Gamze Erçel, aylardır bekledikleri konser için özel olarak hazırlandı. Bakan ve Erçel, günler öncesinden Lopez'in sahneye çıktığı otelde konakladı.