Jennifer Lopez 6 yıl aradan sonra Türkiye’de: Antalya’da yıldızlar geçidi yaşandı

Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluştu. Sanatçının "Up All Night Live in 2025" turnesi kapsamında bu akşam Antalya-Belek'te verdiği konsere binlerce hayranı akın etti. Antalya'nın büyüleyici yaz atmosferinde gerçekleşen bu özel konser, unutulmaz bir müzik şölenine dönüştü. Dünyaca ünlü sahne şovlarıyla hafızalara kazınan Jennifer Lopez, etkileyici sesi, güçlü koreografileri ve ışıltılı sahne performansıyla bir kez daha büyüledi.

YILDIZ YAĞMURU

Tüm locaların satıldığı etkinlikte; Jennifer Lopez'i izlemeye sanat ve spor camiasından dünyaca ünlü isimler de geldi. Futbolcu Antonio Rüdiger, Federico Valverde, Milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Emre Belözoğlu, yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, güzel oyuncu Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni kardeşi Gamze Erçel ve dünyaca ünlü yıldız oyuncu Jason Statham ile eşi Rosie Huntington- Whiteley de konserdeki yerini aldı. Bunun yanı sıra daha sosyetik birçok isim de Jennifer Lopez konserini ön sıralardan takip etti.

ARDA VE ARKADAŞI KONSERDE

Real Madrid forması giyen Milli fubolcu Arda Güler, Madrid'deki yakın arkadaşlarını Antalya'da ağırladı. Güler, İspanyol devine transfer olduğu ilk günden itibaren kendisine destek olan ve her zaman yanında olan Rudiger ve Valverde'yle birlikte Jennifer Lopez konserine gitti.