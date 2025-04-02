Siren Ertan: Kendimi bildim bileli görmek istediğim yerdeyim

Siren Ertan ve eşi Ersin Kayalar, Ramazan Bayramı'nı Çin'de geçiriyor. Bayram tatillerini Çin'in Shaanxi bölgesinde sürdüren çift, yanında Ersin Kayalar'ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Kerem'i de götürdü.



"Sonunda... Kendimi bildim bileli görmek istediğim bir yerdeyim" diyen Ertan, Shaanxi yakınlarındaki ünlü 'Terracotta Savaşçıları Müzesi'ni gezdi. Hayallerini gerçekleştiren ve bir hayli mutlu olan Ertan, bol bol fotoğraf paylaştı. Çiftin ziyaretleri yaklaşık yarım gün sürdü.

1974 yılında Çin'in kuzeybatısında bir çiftçi tarafından şans eseri keşfedilen Terracotta Savaşçıları, kısa süre içinde büyük bir üne kavuştu. Keşfedilen bu yer, dünyanın 8. Harikası olarak kabul edilip 1987'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine dahil edildi.