Otobiyografi belgeseli hazırlayan Avşar samimi açıklamalarda bulundu!

Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Bayramda sahne alan sanatçıların aldıkları ücretler hakkındaki sorulara kısaca yanıt veren Avşar, "Ben bayramlarda çok fazla çalışmak isteyen birisi değilim. Rakamlara bir şey diyemem. Kimin ne aldığını da bilmiyorum. Teklif geldi, her bayram olduğu gibi... Benim klostrofobim var, o kalabalıkta bayramlarda bir yere gidemiyorum" dedi.



"HER ŞEYİ ANLATTIM"

Kendi hayatını anlatacak olan ve bunun için bir otobiyografi belgeseli hazırlayan Avşar, bu konu hakkında ise "Kendi ağzımla her şeyi anlattım. İleride benim hakkımda kimse bir şey uyduramayacak. Çünkü her şeyi anlattım. Artık yıllardır hem Yeşilçam oyuncusu olup hem de yeni jenerasyonda devam eden birisiyim. Çocukluktan, gençlikten, hayata bakış açımdan her şey var" ifadelerini kullandı.

