PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Eski sevgililerini bir bir harcadı! Berrak Tüzünataç'tan çarpıcı aşk itirafı: "Kimseyi yakmak istemiyorum"

Dobralığı ile meşhur Berrak Tüzünataç ‘Aşk’ itirafıyla eski sevgililerini bir bir harcadı. Tüzünataç, “Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğüm bir aşkı henüz yaşamadım” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Eski sevgililerini bir bir harcadı! Berrak Tüzünataç’tan çarpıcı aşk itirafı: Kimseyi yakmak istemiyorum

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kendine has üslubu, dobra tavırları ve açıklıklarıyla her zaman dikkat çeken Berrak Tüzünataaç, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.

    Berrak Tüzünataç. (Instagram)Berrak Tüzünataç. (Instagram)

    Taylan, Tüzünataç'a da hayat, aile, aşk ve şöhret üzerine sorular yöneltti. Aileyi kutsallaştırılan bir tabu olarak gördüğünü söyleyen Tüzünataç, "Ben tabulaşan her şeyi sorgulayan biriyim. Aile bir tabu olduğu için, çok sorguladığım bir şeydir. Bu kadar kutsanması. Çalışırsa mükemmel bir şey ama çalışmazsa ömürler heba oluyor. Nesilden nesile aktarılan aynı hikayeleri yaşayıp duruyor insanlar" ifadelerini kullandı.

    Berrak Tüzünataç. (Instagram)Berrak Tüzünataç. (Instagram)

    "ARTIK İNANMIYORUM"
    Aşkın tamamen bir tercih ve emek gerektirdiğini belirten oyuncu, "Aşk dediğimiz konuda şansa artık inanmıyorum. Aşkın senin emek verdiğin ve bir tercih, seçim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım. Herkesi yakmak da istemiyorum ama yalan mı söyleyeyim?" sözleriyle dikkat çekti.

    Tüzünataç, partnerlikte uzun ilişkiler yaşayamadığını, ancak dostluklarının uzun soluklu olduğunu sözlerine ekledi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN