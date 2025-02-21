Kendine has üslubu, dobra tavırları ve açıklıklarıyla her zaman dikkat çeken Berrak Tüzünataaç, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.
Kendine has üslubu, dobra tavırları ve açıklıklarıyla her zaman dikkat çeken Berrak Tüzünataaç, önceki gün Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.
Taylan, Tüzünataç'a da hayat, aile, aşk ve şöhret üzerine sorular yöneltti. Aileyi kutsallaştırılan bir tabu olarak gördüğünü söyleyen Tüzünataç, "Ben tabulaşan her şeyi sorgulayan biriyim. Aile bir tabu olduğu için, çok sorguladığım bir şeydir. Bu kadar kutsanması. Çalışırsa mükemmel bir şey ama çalışmazsa ömürler heba oluyor. Nesilden nesile aktarılan aynı hikayeleri yaşayıp duruyor insanlar" ifadelerini kullandı.
"ARTIK İNANMIYORUM"
Aşkın tamamen bir tercih ve emek gerektirdiğini belirten oyuncu, "Aşk dediğimiz konuda şansa artık inanmıyorum. Aşkın senin emek verdiğin ve bir tercih, seçim olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar içinde kendimi var hissettiğim, kabul gördüğümü hissettiğim bir aşkı henüz yaşamadım. Herkesi yakmak da istemiyorum ama yalan mı söyleyeyim?" sözleriyle dikkat çekti.
Tüzünataç, partnerlikte uzun ilişkiler yaşayamadığını, ancak dostluklarının uzun soluklu olduğunu sözlerine ekledi.