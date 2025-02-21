Berrak Tüzünataç. (Instagram)

Taylan, Tüzünataç'a da hayat, aile, aşk ve şöhret üzerine sorular yöneltti. Aileyi kutsallaştırılan bir tabu olarak gördüğünü söyleyen Tüzünataç, "Ben tabulaşan her şeyi sorgulayan biriyim. Aile bir tabu olduğu için, çok sorguladığım bir şeydir. Bu kadar kutsanması. Çalışırsa mükemmel bir şey ama çalışmazsa ömürler heba oluyor. Nesilden nesile aktarılan aynı hikayeleri yaşayıp duruyor insanlar" ifadelerini kullandı.