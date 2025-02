Burcu Kıratlı’dan Sinan Akçıl ile barıştıkları iddialarına olay cevap!

Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'de bir mekana girerken görüntülendi. Kıratlı, geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan eski eşi Sinan Akçıl ile barıştıklarına dair haberler hakkında, "Sabah gördüm, böyle bir barışma yok. Her zaman söylediğim gibi, biz birbirimizin yüzüne bakamayacak kadar kötü ayrılmadık. Aldatma, yalan, şiddet gibi şeyler olmadı. Görüşüyoruz ama bu abartılacak kadar ciddi bir şey değil" dedi.



Güzel oyuncu, "Arkadaş kalabildiniz diyebilir miyiz?" sorusuna ise, "Arkadaş kalınmaya inanmayan birisiydim. Bir kere daha büyük sözümü yemiş oldum ama arkadaşça konuşulabiliyormuş. Her zaman değer verdiğim birisi o benim için. O da benim için aynı şeyi söyler" diye yanıt verdi.



Kıratlı, aşk sorularına ise, "Şu an hayatımda inanın kimse yok. Tek başımayım, mutluyum" ifadelerini kullandı.

