Gripin’in solisti Birol Namoğlu ve eşi Derya Beşerler nasıl tanıştı?

Gripin'in solisti Birol Namoğlu ve oyuncu eşi Derya Beşerler, önceki gün Murat Evgin'in programına konuk oldu. Murat Evgin'in; "Nasıl tanıştınız?" diye sorması üzerine Beşerler ve Namoğlu, samimi açıklamalarda bulundular. Beşerler: "Ekin Türkmen, bir akşam bizde kalıyor. İlişkilerden konuşuyoruz, bir isyan var ortada... O sırada ekranda Gripin'in klibi çıktı. Ekin 'Ahh Birol' dedi. 'Böyle bir tesadüf saçma oldu' dedim. Sonra kızlarla yemeğe çıktığımız bir gün Ekin; 'Birollar da geliyorlar yanımıza' dedi. Öyle tanıştık" ifadelerini kullandı.

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