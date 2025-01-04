Soruları yanıtsız bıraktı: Ünlü komedyen Kaan Sekban kız arkadaşı ile görüntülendi!

Ünlü komedyen Kaan Sekban, önceki gece Bebek'te kız arkadaşıyla birlikte yürüyüş yaparken objektiflere yakalandı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan çift, muhabirlerin "Yeni sevgiliniz mi?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

CENTİLMEN DEĞİLSİN

Yürüyüş sırasında çiçekçilerin, Sekban'ın yanındaki hanımefendiye çiçek almasını teklif etmesine rağmen, ünlü komedyen çiçeği almayı tercih etmedi. Bu duruma çiçekçiler esprili bir şekilde, "Hiç centilmen değilsin, Kaan abi!" yorumunda bulundu. Çift, daha sonra yürüyüşlerine devam etti.