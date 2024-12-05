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Sert tepki! Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü: "Eşit olduklarını kanıtlasınlar"

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de bir mekana girerken görüntülendi. Avşar, setlerdeki kadın-erkek eşitsizliğine bambaşka bir bakış açısı getirdi. Avşar kızı, “Ben kendi eşitliğimi sağladım. Onlar da eşit olduklarını kanıtlasınlar!” dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Aralık 2024
Sert tepki! Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü: Eşit olduklarını kanıtlasınlar

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Ünlü oyuncu Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de bir mekana girerken objektiflere yansıdı.

Hülya Avşar. (Instagram)Hülya Avşar. (Instagram)

Keyfi yerinde olan ve gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Avşar, "Setlerde kadın ve erkek eşitliği olmadığı söyleniyor, siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı?" sorusuna, "Ben kendi eşitliğimi kendim sağladığım için ben öyle bir şey yaşamadım. Yani anlayacağınız ağlamayana meme yok..." ifadelerini kullandı.

Hülya Avşar. (Instagram)Hülya Avşar. (Instagram)

"KANITLASINLAR"
Konuyla ilgili sözlerine devam eden Avşar kızı, "Bana hiçbir erkek başrol oyuncusu benden üstün olduğunu söyleyemez. Saygınlık açısından da yapamaz. Şimdiki oyuncular 'biz eşitiz' diye ağlayacaklarına eşit olduklarını kanıtlasınlar" diyerek bu duruma bakış açısının bu şekilde olduğunu söyledi.

Hülya Avşar. (Instagram)Hülya Avşar. (Instagram)

Çok uzun yıllardır hayatına kimseye almayan ünlü sanatçı, "Yeni yılda yeni bir aşk olur mu?" sorusuna yine tarzıyla cevap vererek "Deli miyim ben!" şeklinde konuştu.

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