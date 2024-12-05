Sert tepki! Hülya Avşar açtı ağzını yumdu gözünü: "Eşit olduklarını kanıtlasınlar"

Hülya Avşar. (Instagram)

Keyfi yerinde olan ve gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Avşar, "Setlerde kadın ve erkek eşitliği olmadığı söyleniyor, siz hiç böyle bir şey yaşadınız mı?" sorusuna, "Ben kendi eşitliğimi kendim sağladığım için ben öyle bir şey yaşamadım. Yani anlayacağınız ağlamayana meme yok..." ifadelerini kullandı.