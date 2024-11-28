Tülin Şahin Avrupa Parlamentosunda konuşacak

"Avrupa Parlamentosu"nda sağlıklı yaşam konusunda konuşma yapacak olan Tülin Şahin, çok gururlu olduğunu söyledi. Katıldığı gecede yakın zamanda yapacağı konuşma hakkında bilgi veren ünlü model, "AB müzakereleri devam etmektedir" diye espri yaptıktan sonra şöyle konuştu:

"Ben de inanamıyorum. Kendim ve ülkem adına gurur verici bir durum. Kendi açımdan çıtayı iyice yükselttim. Talep yurtdışındaki ajans üzerinden geldi. Sağlıklı beslenme, mankenlik, bakım üzerine yazdığım 16 kitap var. Bunları değerlendirmişler."