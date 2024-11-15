ATV'nin yeni dizisi Holding'ten yeni görüntüler! "Bazı tesadüfler insanın hayatını değiştirir!"

ATV'nin, yeni dizisi Holding'ten yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Yönetmenliğini Barış Yöş'ün üstlendiği Holding, gerçek hayatların gerçek hikayesini ekrana getirmek için geri sayımda. Aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler, ters köşelerle kurgulanan dizi seyircisine nefes kesecek güçlü bir drama vaat ediyor. Dizinin yayınlanan yeni tanıtımında yaşanacak güç savaşları dikkat çekiyor. Şimdiden sezonun en çok merak edilen dizileri arasında yerini alan Holding'in başrollerinde Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Caner Topçu, Mustafa Üstündağ Öznur Serçeler, Melisa Döngel, Şebnem Hassanisoughi, Ali İl, Zeynep Özyağcılar, Sadi Celil Cengiz ve Itır Esen ve Atsız Karaduman ve Macit Koper gibi önemli oyuncular yer alıyor.

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