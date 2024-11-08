Hatice Aslan, Çağla Şıkel ve Merve Oflaz... Mert Aslan’ın defilesine ünlü yağmuru

Ünlü modacı Mert Aslan, önceki akşam bir defile düzenledi. Defilede ünlü manken Şevval Şahin podyumdaydı. Geceye katılanlar arasında cemiyet ve ünlü dünyasından birçok isim vardı. Hatice Aslan, Çağla Şıkel ve Merve Oflaz da defileyi izleyenler arasındaydı. Yeni nesil mankenlere hayranlık duyan Şıkel, "Biz Özge'yle oturmaya çok alışık değiliz, hemen kendimizi ortaya atasımız geliyor" dedi. Yapay zeka ile ilgili sorulara ise, "Yakında podyumda görürüz bence," diye yanıt veren Şıkel, "Bu dönemde modellik yapan arkadaşlar tadını çıkartsın, biz çok güzel zamanlarda yaptık. 90'lar daha farklıydı" dedi. O dönemin en şanslı zamanları olduğunu söyledi.

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