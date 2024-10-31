Tatil yaparken hastanelik olan Elif Dürüst Bebek’te görüntülendi!

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Elif Dürüst, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Kosta Rika'da tatil yaparken ATV kazası geçirip hastanelik olan Dürüst, basın mensuplarının sağlığı hakkındaki sorulara, "Beyin kanamam geçti, çok iyiyim. İlaçlar devam ediyor. %90 oranında atlattım diyebilirim. Ayakkabılarımı değiştiriyorum şimdi yürürken rahat ayakkabı giyiyorum" ifadelerini kullandı. Topuklu ayakkabılar ile yürümekte zorlanan sosyetik isim, "Yürüyüş yaparken rahat ayakkabı giyiyorum. Şimdi burada değiştireceğim. Topuklu ayakkabılarımı giyeceğim" diyerek güldü. Ardından şoförlü aracı ile birlikte oradan ayrıldı.

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