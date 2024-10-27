Bir Gece Masalı’ında Mahir’in zeybek oynadığı anlar tanıtıma damga vurdu!

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi "Bir Gece Masalı", 29 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 9. Bölümün yayınlanan tanıtımı ile şimdiden nefesleri kesti. Aşkları sınır tanımayan Mahir ve Canfeza sonunda yüzükleri taktılar. Kına gecesinde Mahir'in zeybek oynadığı anlar çok konuşulacak.



ÖZVERİLİ EKİP!

Karizmatik komiser Mahir'i canlandıran Burak Deniz, oyunculuğu kadar zeybek de de iddialı olduğunu gösterdi. Tanıtımda yer alan sahneye şimdiden beğeni dolu yorumlar gelirken; Deniz, tüm ekibin büyük özveri ile çalıştığını, aralarında kurulan bağın ekrana da yansımış olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

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