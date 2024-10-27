PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Bir Gece Masalı'ında Mahir'in zeybek oynadığı anlar tanıtıma damga vurdu!

atv’nin Salı akşamlarına damga vuran, “Bir Gece Masalı” yayınlanan yeni tanıtımı ile büyük merak yarattı. Mahir’in zeybek oynadığı anlar tanıtıma damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Ekim 2024
Bir Gece Masalı’ında Mahir’in zeybek oynadığı anlar tanıtıma damga vurdu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ATV'nin salı akşamlarına damga vuran dizisi "Bir Gece Masalı", 29 Ekim Salı akşamı yayınlanacak 9. Bölümün yayınlanan tanıtımı ile şimdiden nefesleri kesti. Aşkları sınır tanımayan Mahir ve Canfeza sonunda yüzükleri taktılar. Kına gecesinde Mahir'in zeybek oynadığı anlar çok konuşulacak.

ÖZVERİLİ EKİP!
Karizmatik komiser Mahir'i canlandıran Burak Deniz, oyunculuğu kadar zeybek de de iddialı olduğunu gösterdi. Tanıtımda yer alan sahneye şimdiden beğeni dolu yorumlar gelirken; Deniz, tüm ekibin büyük özveri ile çalıştığını, aralarında kurulan bağın ekrana da yansımış olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kainat iblisi Gülen’in gebermesi sonrası FETÖ’de ’karanlık kurul’ planı! Akıl hocaları CIA tek dertleri para... İsim isim şer heyeti
EMEKLİYE EŞİT ZAM: Milyonların Ocak zamları şekilleniyor! Refah payı eklenir mi? Taban maaş ne olur?
Somali Savunma Bakanı Nur’dan Başkan Erdoğan ve Türkiye’ye teşekkür: Sınırları aşan kardeşlik | Dikkat çeken Osmanlı detayı
2025 asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? 2 formül masada... Emekli aylığı artışına enflasyon ayarı
Bakanlık düğmeye bastı: Fahiş kiraya ilan freni! İşte 10 soruda yeni dönem...
Soykırım destekçisi ABD senatörü Brian Mast’a Filistin destekçilerinden tarihi ayar: Başınızın üzerinden kırmızı bir üçgen mi geçti?
Galatasaray ile Beşiktaş derbisini TAKVİM yazarları masaya yatırdı!
Başkan Erdoğan Hatay’da deprem konutlarını teslim etti: Evine girmeyen hak sahibi kalmayacak | İsrail bölgesel savaş istiyor
Netflix’ten sansür skandalı: Filistin yapımı filmler sessizce kaldırıldı
CHP’li Cemil Tugay’ın İzmir Körfezi’ndeki kirlilikle mücadele konusundaki çelişkili İfadeleri tepki çekti!
Kredi çekip alacaklar! Victor Osimhen’i bir dünya devi daha istiyor
MİT TUSAŞ saldırısının intikamını TUSAŞ’ta üretilen ANKA SİHA ile aldı: PKK/YPG’ye ait toplam 157 noktaya operasyon
Fırtına İzmir’de yıkıldı! Trabzonspor Göztepe’ye 2-1 yenildi
CANLI | İsrail İran’ı vurdu: Orta Doğu’da yeni cephe! Dışişlerinden sert tepki
Amerikan uşağı Fetullah Gülen gömüldü! İtiraf geldi: Amerikan kültürüne göre gömdük | Stadyum dolusu haşhaşi... Maskeliler kim çıktı?
SON DAKİKA