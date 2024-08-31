ATV’nin yeni dizisi Kör Noktanın afişi yayınlandı

ATV'nin yeni dizisi "Kör Nokta" Osman Sınav'ın imzasıyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Sinegraf imzası taşıyan, yönetmenliğini Yusuf Ömer Sınav'ın üstlendiği dizinin afişi yayınlandı. Sosyal medyada büyük beğeni toplayan afiş, dizinin yayın tarihi için sabırsızlanan hayranlar tarafından olumlu yorumlar aldı.

ADALET SAVAŞI!

DIZI, "Aslım ve Gece" adındaki iki genç kızın hikâyesini merkezine alarak, büyük bir trafik kazasının ardından yaşanan aşk, ihanet ve entrika olaylarını konu alacak. Kör Nokta; suçun suçlunun birbirine karıştığı bir trafik kazasından sonra verilecek bir adalet savaşın hikayesidir. Ama bu savaşın galibinin de mağlubunun da tek bir belirleyeni olacaktır; aşk... Masalsı anlatımı, güçlü kadrosu ve etkileyici hikayesi ile Bir Gece Masalı 3 Eylül'de atv'de başlıyor.