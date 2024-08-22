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Özcan Deniz'den en 'baba' cevap: Bir tanesini daha göze alamıyorum!

Özcan Deniz, eşine olan aşkını sık sık dile getirmeye devam ediyor. Deniz, eşi ve çocuğu hakkında konuştu Deniz, "Baba olmak ister misiniz?" sorusuna ise bakın ne yanıt verdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024
Özcan Deniz’den en ’baba’ cevap: Bir tanesini daha göze alamıyorum!

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Özcan Deniz, önceki akşam Maslak'ta bir mekanda eşi Samar Dadgar'a doğum günü düzenledi. Çıkışta da yıllar sonra gazeteciler ile sohbet etti. Deniz, "Çok yoğun çalışıyorum sizler de biliyorsunuz. Doğum günü bahane oldu uzun zaman oldu böyle eğlenmeyeli. Dayanamadım sahneye de çıktım. Serum ile geldim aslında buraya da. 'Yerine Sevemem' şarkısını söyledim, bizim için çok özel bir şarkıydı" dedi.

"O İSTERSE HAKKIDIR"
Deniz, "Baba olmak ister misiniz?" sorusuna, "Size samimi olayım mı? Harika bir eşim ve harika bir oğlum var. Onların genç olduğu zamanda ben yaşlı olmak istemiyorum. Şu an bir çocuk daha dünyaya getirip onun 10'lu yaşlarında ben 70'lere dayanıyorum. Bir tanesini daha göze alamıyorum. Ama Samar genç bir kadın ve benim canım ciğerim. Daha biriktireceğimiz çok anı var. O isterse tabii ki hakkıdır" diyerek bir çocuk daha istemediğini dile getirdi.

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