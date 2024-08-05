Duygu Çakmak’ın bikini talihisizliği! Suya atlarken göğsü açıldı

Duygu Çakmak, tatilin son gününde denizde talihsizlik yaşadı. Alaçatı'da bir mekana giden ünlü model, dubalardan yapılmış iskele üzerinden suya atladığı sırada, bikinisinin azizliğine uğradı. Güzel modelin boyun kısmından gevşeyen bikinisinin sağ tarafı açılınca, bir anda göğsü açıldı. Sudan çıkıp durumdan habersiz şekilde plaja kadar yürüyen ve bikinisinin açıldığını geç fark eden Çakmak, kısa süreli şaşkınlık yaşayıp hızlıca üzerini kapattı. Çevrede bulunanların dikkatle baktığını gören Çakmak, mahcup bir ifadeyle şezlonguna geri döndü.

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