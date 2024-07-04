Hadise’nin partneri belli oldu!

Özel hayatı, açıklamaları ve cesur sahne kostümleri ile sık sık gündeme gelen Hadise bu defa oyunculukta şansını deneyecek. Dijital bir platformda yayınlanacak 8 bölümlük dizi için anlaşma sağlayan Hadise'nin partneri genç kuşağın başarılı ve karizmatik jönlerinden İlhan Şen olacaktı. Ancak iddialara göre Hadise'yle partner olacağı gündeme gelen yakışıklı oyuncunun proje değişikliğine gittiği ve aynı dönemde gelen yabancı bir dijital projeyi kabul ettiği öğrenildi. Şen'in yerine ise Hadise'ye partner olarak Serhat Teoman getirildi.

SEDA BAKAN İKNA ETTİ!

Önümüzdeki hafta sete çıkması planlanan dizide Seda Bakan'ın hayat vereceği Selma ve Hadise'nin canlandıracağı Ceren'in eğlenceli ve romantik hikâyesi anlatılacak. 8 bölümden oluşan dizi İstanbul'da çekilecek. Dizide Seda Bakan'ın partnerini ise Şükrü Özyıldız canlandıracak. Öte yandan Hadise dizi için 10 milyona el sıkıştı. Şu sıralar oyunculuk derslerine başlayan Hadise'yi yakın arkadaşı Seda Bakan'ın ikna ettiği söyleniyor.