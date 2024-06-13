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Serenay Sarıkaya'nın her giydiği olay oluyor!

Dillere destan güzelliği ile her daim büyüleyen Serenay Sarıkaya, GQ Türkiye’ye özel pozlar verdi. Beğeni yağmuruna tutulan pozlarına bir bakan bir daha baktı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Haziran 2024 Güncelleme 13 Haziran 2024, 07:03
Serenay Sarıkaya’nın her giydiği olay oluyor!

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Başrolünde yer aldığı "Kimler Geldi Kimler Geçti" dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Serenay Sarıkaya son dönemde özel hayatıyla da gündemde yer alıyor. Şu sıralar dillere pelesenk olan şarkıları ile adından söz ettiren Mert Demir ile birliktelik yaşayan Sarıkaya her yaptığıyla olay oluyor. GQ dergisinin çekimleri için kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya bu defa farklı tarzı ile dikkat çekti.

NE GİYSE YAKIŞIYOR
Gri ve tamamen pullardan oluşan bir elbise giyen Sarıkaya'nın kırmızı çiçek desenli ayakkabıları da olay oldu. Serenay Sarıkaya'nın farklı kombini yine herkesi baştan çıkardı. Sosyal medya kullanıcları 'Harika görünüyor', 'Serenay aurası diye bir şey var', 'Ne giyse yakışıyor', "İddia ediyorum çuval giyse ona da hava katar" yazarken güzel oyuncunun pozları birçok sosyal medya hesabı ve internet sitelerinde boy boy paylaşıldı.

HER GİYDİĞİ OLAY OLUYOR!
Sadece ülkemizde değil, yurt dışında da dergilere kapak olan Sarıkaya'nın her pozu gündem yaratıyor.

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