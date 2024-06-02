Açıkhava’da DKTT zamanı

Yerli sahnenin önde gelen bağımsız gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nu yıktı geçti. Konserde dinleyicisini 'Madem' şarkısıyla selamlayan DKTT, binlerce kişilik hayran ordusuyla konser boyunca şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. En son çıkardıkları şarkıları 'Ölene Dek'i de söyleyen grup alkış yağmuruna tutuldu. Dinleyicisine sürpriz yapan DKTT, Selin Geçit'i sahneye davet ederek 'Olabilirdik' şarkısına düet yaptı. DKTT'yi dinlemeye gelenler arasında Tolga Çevik, eşi Özge Çevik ve kızı Tuna Çevik de vardı.

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