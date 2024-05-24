Pelin Akil ve Anıl Altan boşanıyor mu? Beklenen açıklama Pelin Akil’den geldi: Kolay değil...

Gazetecilerin, "Pelin hanım Anıl bey'den boşanacağınıza dair çok yerde haberler çıktı. Böyle bir düşünceniz var mı yoksa sadece dedikodudan mu ibaret?" sorusuna Akil, "Tabii ki bizim de kavgalarımız var, oluyor da... Bu her evde var. İkiz çocuk bakmak kolay değil, biz gayet mutluyuz. Bu çıkan dedikodular başkalarını yorabilir ama biz yorulmuyoruz ve ayrılmıyoruz da... Kavga, anlaşmazlık her evde var. Olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır, kavga evin tadı tuzu..." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN