Muhabirler sordu Hasan Can Kaya sinirlendi! "Yok böyle bir şey arkadaşlar"

Bariyerlere vurmuşsunuz bu konu hakkında açıklama yapmak istermisiniz?" diye soran muhabirlere, "Yok böyle bir şey arkadaşlar'' diyerek sinirlenen Hasan Can Kaya aracına hızlı bir şekilde binerek oradan ayrıldı.

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