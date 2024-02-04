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Muhabirler sordu Hasan Can Kaya sinirlendi! "Yok böyle bir şey arkadaşlar"

Önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülen Hasan Can Kaya, "Bariyerlere vurmuşsunuz bu konu hakkında açıklama yapmak istermisiniz?" diye soran muhabirlere, "Yok böyle bir şey arkadaşlar'' diyerek sinirlenen Hasan Can Kaya aracına hızlı bir şekilde binerek oradan ayrıldı.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Şubat 2024 Güncelleme 04 Şubat 2024, 07:00
Muhabirler sordu Hasan Can Kaya sinirlendi! Yok böyle bir şey arkadaşlar

Hasan Can Kaya önceki akşam Etiler'de bir mekan çıkışı görüntülendi.

Geçtiğimiz ay geç saatte alkollü araç kullanarak kaza yapan Kaya'ya "Geçmiş olsun efendim geçen hafta alkollü şekilde araç kullanarak kaza yapmışsınız.

Bariyerlere vurmuşsunuz bu konu hakkında açıklama yapmak istermisiniz?" diye soran muhabirlere, "Yok böyle bir şey arkadaşlar'' diyerek sinirlenen Hasan Can Kaya aracına hızlı bir şekilde binerek oradan ayrıldı.

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