Yalçın Dümer’in o sözlerine Hülya Avşar’dan yanıt: ‘Bakması gayet normal’

33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.
33 yıl önce beyazperdede izleyiciyle buluşan 'Hasan Boğuldu' filminde başrolü paylaşan Hülya Avşar ve Yalçın Dümer geçtiğimiz yıl birlikte poz vererek beğeni toplamıştı.
Avşar ile başrol oynayan Dümer, katıldığı bir programda, "Hülya sokak ortasında soyunurdu, ben de perde tutardım. Arada gözüm kayardı" itirafında bulunmuştu. Kızı Zehra Çilingiroğlu ile Sarıyer'de görüntülenen Avşar, rol arkadaşının çok konuşulan sözleri hakkında konuştu.
O ERKEK BEN KADIN...
Bu sözler hatırlatılınca Avşar, "Olabilir, bu anormal bir şey mi? O erkek, ben kadın... Gayet normal yani. Yalçın'ı çok severim, çok tatlı ama bilmiyordum.
Eşek herif sen beni mi dikizliyordun? 'Gizli gizli bakıyordun bana he' diye bağırmam gerekirken. Yalçın çok tatlı, bakmış olabilir" ifadelerini kullandı.