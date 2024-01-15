Emre Kınay’dan samimi açıklama: ‘Hiç keyfim yok, her yerden şehit haberleri geliyor’

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü alan Ajda Pekkan, samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Harper's Bazaar dergisine konuşan Pekkan, en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu? Hiç 'Belki o zaman Süperstar olmazdım ama keşke şunu da yapsaydım' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Daha genç yaşta hayatın koşturması, kaosu ve kariyer stresi içinde bunu göremedim. Düşünemedim. Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için...
SOĞUK HAVADA SICAK POZ...
ATV'nin dizisi Ateş Kuşları'nın oyuncuları soğuk havaya karşın dış mekan çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Hande Soral, İlayda Alişan, Naz Saygıner, Ali Önsöz, Emin Gürsoy, Miray Şahin, Erdem Şanlı, Burak Tozkoparan, Görken Sevindik, Emir Çubukçu gibi oyuncular set arasında ısıtıcının altında sohbet eşliğinde ısımaya çalıştı. Hande Soral, bu keyifli anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Ekibin mutluluğu yüzlerine yansıdı.
KARLAR KRALİÇESİ
Ünlü oyuncu Alina Boz ile Umut Evirgen düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalandı ve balayını ertelemek zorunda kaldı. Sağlığına kavuşan Umut Evirgen ile Alina Boz, geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkmıştı. Çift, önceki gün kar tatilinden fotoğraflar paylaştı. Alina Boz'un bu pozunu görenler Karlar Kraliçesi yorumunu yaptı.
ANNEANNESİNİN KOPYASI
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan'la geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti. Eşi Kaan Demirağ'ın işleri nedeniyle Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar da anneanne ve dedesine eşlik etti. Üçlü, tatilde bol bol fotoğraf çektirdi. Aslışah Alkoçlar Demirağ, anneannesiyle olan benzerliğine dikkat çekti. "Dedem; sağ tarafım anneannem sol tarafım" diye konuştu.
SEZEN ŞARKISIYLA GELİYOR
Fantazi arabesk tarzında çıkardığı şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Candaş Gümüş, kendi söz ve müziğiyle yarattığı eserleriyle dinleyicileri büyülüyor. Sözü ve müziği Nesrin Obalı'ya ait olan 'Sensiz Olmuyor İşte' şarkısı ile kısa sürede geniş kitlelerden büyük beğeni toplayan Gümüş, şimdi de sürpriz bir Sezen Aksu eseriyle hayranlarının karşısına çıkacak.