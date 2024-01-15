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Emre Kınay'dan samimi açıklama: ‘Hiç keyfim yok, her yerden şehit haberleri geliyor’

Cihangirde görüntülenen Emre Kınay, keyfinin olmadığını söyledi. “Her yerden şehit haberleri geliyor. Bu da bizim canımızı sıkıyor. Barış dolu bir sene olsun” dedi.İşte sizler için derlediğimiz 15 Ocak tarihli TAKVİM saklambaç haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 15 Ocak 2024 Güncelleme 15 Ocak 2024, 07:00
Emre Kınay’dan samimi açıklama: ‘Hiç keyfim yok, her yerden şehit haberleri geliyor’

Ünlü oyuncu Emre Kınay önceki akşam Cihangirde görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan oyuncu, keyfinin olmadığını söyledi. "Her yerden şehit haberleri geliyor. Bu da bizim canımızı sıkıyor. Barış dolu bir sene olsun" dedi. Müzikle de ilgilenen oyuncu, "24 yıl sonra müziğe yeniden döndüm . Her Cuma da sahne alıyorum sesimi beğeniyorlar. Sahneme geliyorlar" diye konuştu. (Doğan SAVAŞ)


DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ
Onur Seyit Yaran'a Şilili fanlarından çok özel bir sürpriz... Helin Kandemir'le Nisan ayında 'Aşkın Yüzü' adlı filmde başrol oynamaya hazırlanan Onur Seyit Yaran yeni yaşını kutladı. Bunun için sevenleri ona çok özel bir sürpriz yaptı.

Ülkemizde olduğu kadar yurt dışında da büyük bir fan kitlesi oluşan ünlü oyuncu Şilili fanlarının jestiyle duygulandı. Şilili hayranları oyuncunun doğum günü nedeniyle New York Times Square Meydanı'nda video yayınlattı.




TÜRKİYE TURNESİ
Son dönemin popüler gruplarından Dolu Kadehi Ters Tut, Türkiye turnesine hazırlanıyor. Dolu Kadehi Ters Tut, kuruluşunun 10. yılında yurt genelinde gerçekleşecek kapsamlı bir turne ile dinleyicileriyle buluşacak. 2014 yılından beri hızla büyüyen grup, Türkiye'nin önemli mekanlarını dolduran bir isim haline geldi. Beşinci albümleri "Ölüm Dansı"nı 2023 yılı içinde yayınlayan ikili yeni şarkıları ve projeleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.



EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI
Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü alan Ajda Pekkan, samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Harper's Bazaar dergisine konuşan Pekkan, en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu? Hiç 'Belki o zaman Süperstar olmazdım ama keşke şunu da yapsaydım' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Daha genç yaşta hayatın koşturması, kaosu ve kariyer stresi içinde bunu göremedim. Düşünemedim. Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için...


SOĞUK HAVADA SICAK POZ...
ATV'nin dizisi Ateş Kuşları'nın oyuncuları soğuk havaya karşın dış mekan çekimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Hande Soral, İlayda Alişan, Naz Saygıner, Ali Önsöz, Emin Gürsoy, Miray Şahin, Erdem Şanlı, Burak Tozkoparan, Görken Sevindik, Emir Çubukçu gibi oyuncular set arasında ısıtıcının altında sohbet eşliğinde ısımaya çalıştı. Hande Soral, bu keyifli anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekti. Ekibin mutluluğu yüzlerine yansıdı.



KARLAR KRALİÇESİ
Ünlü oyuncu Alina Boz ile Umut Evirgen düğünün ardından gribal enfeksiyona yakalandı ve balayını ertelemek zorunda kaldı. Sağlığına kavuşan Umut Evirgen ile Alina Boz, geçtiğimiz günlerde yurt dışına çıkmıştı. Çift, önceki gün kar tatilinden fotoğraflar paylaştı. Alina Boz'un bu pozunu görenler Karlar Kraliçesi yorumunu yaptı.



ANNEANNESİNİN KOPYASI
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Hülya Koçyiğit, eşi Selim Soydan'la geçtiğimiz günlerde Londra'ya gitti. Eşi Kaan Demirağ'ın işleri nedeniyle Dubai'ye yerleşen Aslışah Alkoçlar da anneanne ve dedesine eşlik etti. Üçlü, tatilde bol bol fotoğraf çektirdi. Aslışah Alkoçlar Demirağ, anneannesiyle olan benzerliğine dikkat çekti. "Dedem; sağ tarafım anneannem sol tarafım" diye konuştu.


SEZEN ŞARKISIYLA GELİYOR
Fantazi arabesk tarzında çıkardığı şarkılarıyla adından sıkça söz ettiren Candaş Gümüş, kendi söz ve müziğiyle yarattığı eserleriyle dinleyicileri büyülüyor. Sözü ve müziği Nesrin Obalı'ya ait olan 'Sensiz Olmuyor İşte' şarkısı ile kısa sürede geniş kitlelerden büyük beğeni toplayan Gümüş, şimdi de sürpriz bir Sezen Aksu eseriyle hayranlarının karşısına çıkacak.


KUPALARIYLA BULUŞTULAR
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 2023 Gala Gecesi, önceki akşam Zorlu Psm'de gerçekleştirildi. 2023 sezonunda çeşitli kategori şampiyonalarında dereceye giren sporcu ve takımların ödüllerine kavuştuğu törene, Ümit Erdim, Başak Gümelcinelioğlu ve eşi Çağrı Çıtanak, Burcu Çetinkaya, Nisa Ersoy, gibi spor, iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldı. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı "Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun bir diğer hedefi ülkemizin en büyük spor tesisi İstanbul Park'ın kapılarının tüm sporcularımıza ve Türk halkına açılabilmesi." şeklinde konuşarak herkesi heyecanlandırdı.


YENİ YILA HIZLI GİRDİ
Son dönemde bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla müzik piyasasına damga vuran Semicenk'in yeni projesi 'Şalteri Kapattım' müzikseverlerle buluştu. 2023 yılında bestelediği ve seslendirdiği şarkılar ile kırılması güç rekorlara imza atan Semicenk, 2024 yılına da hızlı bir giriş yaptı. Başarılı sanatçı yeni çıkardığı 'Şalteri Kapattım' isimli şarkının söz, müzik ve düzenlemesine kendi imzasını attı.

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