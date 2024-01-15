Emre Kınay’dan samimi açıklama: ‘Hiç keyfim yok, her yerden şehit haberleri geliyor’





EN BÜYÜK PİŞMANLIĞINI AÇIKLADI

Harper's Bazaar'ın dünyada her yıl düzenlediği Yılın Kadınları Ödülleri'nde 'Yaşam Boyu İkon' ödülünü alan Ajda Pekkan, samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Harper's Bazaar dergisine konuşan Pekkan, en büyük pişmanlığını ilk kez açıkladı. Ünlü şarkıcı, "60 yıllık kariyeriniz boyunca içinizde ukde kalan bir şey oldu mu? Hiç 'Belki o zaman Süperstar olmazdım ama keşke şunu da yapsaydım' dediğiniz bir şey var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: Belki bir Süperstar olmazdım ama çocuk sahibi olmayı çok isterdim. Daha genç yaşta hayatın koşturması, kaosu ve kariyer stresi içinde bunu göremedim. Düşünemedim. Anne olmak kesinlikle içimde ukde kalmış bir konu benim için...