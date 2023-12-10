Nurgül Yeşilçay fenomenlerle fena dalga geçti! Yeşilçay, soba başında pozlarını paylaştı

Dilan ve Engin Polat 'ı taklit ettiği düşünülen Özlem Öz ve Tayyar Öz çifti dikkat çekiyordu. Haklarında beş farklı suçlamayla soruşturma başlatılan çift, zenginlik içeren paylaşımlarını silmişti. Ardından da köy evinde ve yer sofrasında paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

"TANIDIK GELİYOR MU?'

Oyunculuğu kadar renkli kişiliği ile de dikkat çeken Nurgül Yeşilçay, son dönemde gündemden düşmeyen fenomenleri taklit etti. Soba başında kahve içtiği videoyu "Tanıdık geliyor mu?", "Cafe yerine kahvehaneye gidip Türk kahvemi soba başında yudumlamak zorunda kalıyorum! Üstümdekiler de pazardan zaten" notuyla paylaştı. Nurgül Yeşilçay, Öz çiftinin soba başı fotoğrafı başta olmak üzere tüm fakir edebiyatı yapan sosyal medya fenomenlerini tiye aldı.