Hülya Avşar Gülşen’e cevabı yapıştırdı! O Gülşen, ben ‘Hülya Avşar’ım

Hülya Avşar , önceki gün Tarabya 'da görüntülendi. Tavla oynadığını söyleyen Avşar, "Kapıda bir yazı yazıyordu. Tavla dersi verilir diye, oradaki güvenliklerle tavla, oynadım ve o kişileri yendim, çayına oynadık çayımı içtim ve oradan çıktım. Muhabirlerin, "Marka takıntınız var mı?" sorusuna yanıt veren Hülya Avşar, "Benim öyle milyon dolarlık çantalarım yoktur. Ben normal yaşayan birisiyim.

100 çeşit ayakkabım da yoktur. Aşırılıktan her zaman kaçınırım. Zehra da olması gerektiği gibi yani. Aşırı fazla diyemem ama gençler çok farklılar. Farklı dünyalar yaşıyorlar. Ama dediğim gibi onun da aşırı böyle takıntıları yoktur. Zehra ve ben giymediğimiz kıyafetleri ihtiyacı olan akrabalara ve ihtiyacı olan kişilere ulaştırıyorum" dedi.



Son olarak ise muhabirler Avşar'a "Hülya Avşar okuduğu kitabı bir daha okur mu?" cümlesiyle aşk hayatını bağdaştıran bir soru sorunca Avşar, "O belli olmaz." dedi.

Yaşadığınız ilişkiler de hiç şiddet gördünüzmü.? "Allah, korusun hiç şiddet görmedim" cevabını verdi.

Gazetecilerin "Gülşen hanım, Yılbaşı sahne fiyatlarının açıklanandan daha fazla olduğunu söyledi. Ne diyorsunuz? sorusuna ise ilginç yorum yaptı: Çocuklar, bırakın bu konuları. Gülşen niye böyle bir açıklama yapmış ki. Bu konu hakkında çok fazla yorum yapmak istemiyorum ama aramızdaki farkı biliyorsunuz. Ben Hülya'yım, o Gülşen."