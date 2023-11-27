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Silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi olay oldu! Ünlü oyuncu sosyal medyanın diline düştü

Güzel oyuncu Hande Ataizi son kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü. Ataizi’nin kalçasını gören birçok kullanıcı, “Sahte popo giymiş” yorumları yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Kasım 2023 Güncelleme 27 Kasım 2023, 07:00
Silikonlu iç çamaşırı giyen Hande Ataizi olay oldu! Ünlü oyuncu sosyal medyanın diline düştü

Hande Ataizi, son olarak Hande Erçel'in doğum gününde boy gösterdi. Kusursuz fiziğiyle dikkati çeken ve geceye damga vurdu. Bileğe kadar uzanan çizmeleri ve file detaylarıyla dikkat çeken kıyafetiyle ortalığı yakan Ataizi'nin kostümündeki bir detay sosyal medyanın gözünden kaçmadı.

Ataizi'nin kalça kısmını görenler kendini tutamadı ve 50 yaşındaki güzel oyuncuya " Sanki kalçanızda tabak var gibi duruyor", "Sahte popo giymiş içine", " Popo takviyesi bütün güzelliğini bozmuş" yorumları peş peşe geldi.

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