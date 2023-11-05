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Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem itirafı! Tanıştıkları anı öyle bir anlattı ki: "Ben Sinem’e..."

ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması ‘Milyoner’in sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, eşi için, ‘Ben Sinem’e dördüncü görüşmede çarpıldım’’ dedi.

AYDIN HAMZA AYDIN HAMZA takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 05 Kasım 2023 Güncelleme 05 Kasım 2023, 09:23
Kenan İmirzalıoğlu’ndan Sinem itirafı! Tanıştıkları anı öyle bir anlattı ki: Ben Sinem’e...

Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Etiler'de kuaförden çıkarken görüntülendi. Bir hayli keyifli olduğu gözlenen oyuncu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Geçtiğimiz günlerde, eşi Sinem Kobal'ın "Ben ilk görüşte ona vuruldum" sözünün hatırlatılması üzerine, İmirzalıoğlu, "Ben o çarpılma dördüncü görüşmede oldu.



Eğer 20 yaşında olsaydım, ilk görüşte aşk olurdu. Sinem'i tanıdığımda 41 yaşında olduğum için, çarpılma dördüncü görüşmede oldu. Gerçekten bu şekilde oldu. Ben ondan sonra, 'Tamam ben hayatımı yaşayacağım kadını buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi. Rabbim aklıma onu koydu ve onunla evlendik. Sinem, tek çocuk olsa da tamam diyordu. Ama ben hep iki çocuğum olsun isterdim, Rabbim bana nasip etti. Çok mutluyum" dedi.

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