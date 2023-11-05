Kenan İmirzalıoğlu'ndan Sinem itirafı! Tanıştıkları anı öyle bir anlattı ki: "Ben Sinem’e..."





Eğer 20 yaşında olsaydım, ilk görüşte aşk olurdu. Sinem'i tanıdığımda 41 yaşında olduğum için, çarpılma dördüncü görüşmede oldu. Gerçekten bu şekilde oldu. Ben ondan sonra, 'Tamam ben hayatımı yaşayacağım kadını buldum' dedim. Sinem hiç oralarda değildi. Rabbim aklıma onu koydu ve onunla evlendik. Sinem, tek çocuk olsa da tamam diyordu. Ama ben hep iki çocuğum olsun isterdim, Rabbim bana nasip etti. Çok mutluyum" dedi.

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