Simge Sağın eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile yeni şarkısı için bir araya geldi: "Bunu başarmak..."

"HAYATIMA KİMSE KARIŞAMAZ"

Şu anda hayatında birinin olmadığını söyleyen Simge, "Biri olsa ve birlikte çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?" sorusunu, "Öyle bir durumda "Bay bay" derim. Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir de ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim" diyerek yanıtladı.