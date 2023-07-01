Simge Sağın eski sevgilisi Ozan Bayraşa ile yeni şarkısı için bir araya geldi: "Bunu başarmak..."

Simge, geçtiğimiz akşam Girne'de sahne aldı. Güzel sanatçı konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Yeni şarkısı 'Çapkınca'yı eski sevgilisi Ozan Bayraşa'yla hazırladığı kendisine hatırlatılan Simge, "Bunu başarmak çok zor oldu. Yaklaşık 5 yıldır küstük ve birbirimizde hiç görüşmüyorduk. Ayrıldıktan sonra arkadaş kalmak çok zor. Bu süreçte kendimi geliştirdim. Sonrasında çok iyi arkadaş olduk. İş başka aşk başka" dedi.
"HAYATIMA KİMSE KARIŞAMAZ"
Şu anda hayatında birinin olmadığını söyleyen Simge, "Biri olsa ve birlikte çalışmanızı istemese ne tepki verirsiniz?" sorusunu, "Öyle bir durumda "Bay bay" derim. Benim hayatıma karışamazlar. Belki mangal yürekli biri bu fikrimi değiştirebilir de ama ben bu noktaya kendi emeklerimle geldim" diyerek yanıtladı.