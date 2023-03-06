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    George ve Amal Clooney tüm beslenme düzenlerini Sardunya Adası’na göre oluşturdu! İşte nedeni...

    George ve Amal Clooney, tüm beslenme düzenlerini yazları geçirdikleri Sardunya Adası’na göre oluşturdu. Nedeni ise dünyanın en uzun ömürlü insanlarının İtalya’daki bu adada yaşıyor olması...

    Hedef 100 yaş!

    Hollywood dünyasının yaş almayan isimlerinden George Clooney ve ikizlerinin annesi Amal Clooney, gençliklerinin sırrını açıkladı. Yaz aylarının büyük bölümünü İtalya'nın ünlü adası Sardunya'da geçiren 61 yaşındaki aktör ile 45 yaşındaki eşi, tüm beslenme düzenlerinde ada insanından esinlendi. Nedeni ise bilimsel verilere göre dünyanın en uzun ömürlü insanlarının burada yaşıyor olmasıydı. Hayatlarından kırmızı eti neredeyse çıkartan George ile Amal Clooney, beslenme listelerinde ise şu besinlere ağırlık veriyor:

    ŞEKERDEN UZAK DURUYORLAR
    Taze meyve/sebze, lifli kepekli tahıllar, fındık, zeytin yağı, fasulye, roka, pazı ve ıspanak gibi yeşil sebzeler, haftada dört yumurta, keçi ya da koyun sütü. Dünyaca ünlü çift, haftada bir gün rokalı ve somonlu pizzayla kendilerini ödüllendirirken şekeri ise neredeyse hiç tüketmiyor.

    Evlerinde özel aşçıları olan George Clooney, sağlığının bir diğer sırrını ise şöyle açıklıyor: "Ne yediğiniz kadar nasıl yediğiniz de önemli. O yüzden her akşam mutlaka ikizlerimizle aynı masaya oturmaya özen gösteriyoruz."

        KEKİK OLMAZSA OLMAZ
        Akdeniz diyetini benimseyen Sardunya, kan basıncını düşürücü ve Alzheimer gibi hastalıklara iyi gelen aslan pençesi, kekik ve biberiye otlarını sıkça yemeklerinde kullanıyorlar.

        Yemek felsefeleri, sabahları krallar gibi yiyip akşamları hafif bir öğün yemeye dayalı. Genel olarak vejetaryen / bitki bazlı bir beslenme şekli benimsiyorlar ve ayda en fazla 5 defa et tüketiyorlar. Her gün bir avuç fındık gibi kuruyemiş tüketiyorlar.

        Sardunya Adası'nın geleneksel yeme düzeniyle yıllara meydan okumayı hedefliyor.
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