Hülya Avşar'dan sitem dolu sözler! "Nefes alamıyorlar..."

Yenıköy'de yürüyüşe çıkan Hülya Avşar gördükleri karşısında hem üzüldü hem de sinirlendi. Denize baktığı sırada yanına gelen gazetecileri gören Avşar kızı, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik. Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim" dedi.
ÇEVRECİ HÜLYA
"Denize atılan pislikler beni şaşırttı" diyen Avşar, "Bunu yapanı çevireceksin, sen ne yapıyorsun kardeşim, evine de yapıyor musun, deyip dersini vereceksin" şeklinde konuştu. Çevreci olduğundan bahseden ünlü isim, "Bazen arabayla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara korna çalıyorum" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)
EŞ DESTEĞİ
Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti geçtiğimiz gün bir derginin özel davetine katıldı. Yeni proje heyecanı yaşayan Özdemir, "Setten geliyorum. Sesim kısık çünkü dramatik bir sahne çektik" dedi. Koç ise "Çok güzel bir proje geliyor" diyerek eşinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.