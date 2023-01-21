Hülya Avşar'dan sitem dolu sözler! "Nefes alamıyorlar..."





ANNELİK HEYECANI

Geçtiğimiz yıl Ceyhun Ergin ile evlenen Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeli haber geldi. Tuğutlu hamileliğinin 6. ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde doğum yapan güzel oyuncu son zamanlarda daha sıktercih edilen 'suda doğum' yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi. "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" diye konuşan oyuncu, annelik heyecanını dile getirdi.