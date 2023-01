Hülya Avşar'dan sitem dolu sözler! "Nefes alamıyorlar..."

MUHLAMA CANAVARI

Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, önceki akşam Kuruçeşme bir mekandan çıkışında görüntülendi. Soruları yanıtlayan Jessica May ve eşi, "Ayağımızın tozuyla yeni geldik Rize'den. Bol bol muhlama yedim. Ama rekorumu kıramadım. Günde on tane yiyordum. Bu sefer geçemedim" diyerek güldü. Doğan SAVAŞ

