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    Hülya Avşar'dan sitem dolu sözler! "Nefes alamıyorlar..."

    Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy’de deniz kenarında görüntülendi. Denize atılan plastik atıkları inceleyen Avşar, ”Balıklara bakar mısınız? Nefes alamıyorlar” diyerek oldukça sinirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 21 Ocak tarihli Saklambaç haberler...

    Sitem dolu sözler

    Yenıköy'de yürüyüşe çıkan Hülya Avşar gördükleri karşısında hem üzüldü hem de sinirlendi. Denize baktığı sırada yanına gelen gazetecileri gören Avşar kızı, "İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Kova ve kapaklara bakar mısınız? Bunlar plastik. Bunu yapanların evleri de böyledir, eminim" dedi.



    ÇEVRECİ HÜLYA
    "Denize atılan pislikler beni şaşırttı" diyen Avşar, "Bunu yapanı çevireceksin, sen ne yapıyorsun kardeşim, evine de yapıyor musun, deyip dersini vereceksin" şeklinde konuştu. Çevreci olduğundan bahseden ünlü isim, "Bazen arabayla giderken sapık gibi sokağa çöp atanlara korna çalıyorum" şeklinde konuştu. (Aydın HAMZA)



    EŞ DESTEĞİ
    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti geçtiğimiz gün bir derginin özel davetine katıldı. Yeni proje heyecanı yaşayan Özdemir, "Setten geliyorum. Sesim kısık çünkü dramatik bir sahne çektik" dedi. Koç ise "Çok güzel bir proje geliyor" diyerek eşinin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi.



        007 TARIK
        Tarık Mengüç, oğlu Baran'la önceki gün Bebek'teydi. İngiltere'de yayınlanan 'FABUK' dergisine Daniel Craig'le kapak olduğundan bahseden şarkıcı, heyecanını paylaştı. Mengüç, "Londra'da yayınlanan çok popüler bir dergi... Tarık Mengüç'ün orada imajı, karizması James Bond'la yani Daniel Craig'le beraber yer aldı" dedi. Aydın HAMZA


        TÜRKİYE MÜGE ANLI'YI İZLEDİ
        Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert, sabah kuşağının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. 51 yaşındaki Süleyman ve 18 yaşındaki Hilal olayı Türkiye'nin gündemine oturan son program reytinglerde yine zirvede yer aldı. Hafta içi her gün ekrana gelen, Türkiye'nin günlerdir soluksuz izlediği Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Tüm Kişiler kategorisinde %6,95 izlenme oranı ve%40,54 izlenme payı alarak gün birincisi oldu.



        KIŞ POZU
        İddıalı pozlarıyla sık sık gündem olan 36 yaşındaki Gülcan Arslan, sosyal medya hesabında paylaştığı kar pozlarıyla gündem oldu. "Peak of Harmony" etkinliği için kamera karşısına geçen Arslan, karın üzerinde bikinisiyle verdiği pozlarla sosyal medyada çok konuşuldu.



            GÜNEŞ GÜZELE VURDU
            Ailesi ile birlikte hayatını İngiltere'de sürdüren Bergüzar Korel, sosyal medyadan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Makyajsız halini paylaşan güzel oyuncu, "Mutfak camından yüzüme vuran güneşi yakalamanın mutluluğu ile günaydın, bu köşede bana çok ekmek çıkar" notunu düştü.



            KURSA BAŞLADI
            İngilizcesini geliştirmek için kursa başlayan Dilay Korkmaz, dersten fotoğraf paylaştı. Korkmaz "Her gün 5 saat ders tam tadında. 6. Saat olsa kesinlikle dinleyemezdim" notunu düştü.



            YERLİ LOPEZ
            Son dönemin en çok sahne yapan sanatçıların başında gelen Seda Mete, en son giydiği kıyafet ile de tüm dikkatleri üzerine çekti. Yerli Marilyn Monroe olarak anılan Mete, en son sahnesinde Jennifer Lopez'in dillere destan taşlı tulumunun üç aylık bir çalışma sonrasında sahneye taşıdı.



                IŞIL IŞIL BENGÜ
                Antalya'da bir otomobil markasının düzenlediği gecede sahneye çıkan Bengü, yine herkesi hayran bıraktı. Sosyal medyadan fotoğraflarını paylaşan güzel şarkıcıya beğeni yağdı. Ünlü şarkıcıya, "Işıl ışıl ne kadar şık olmuşsun" yorumları yapıldı.



                DEDİKODU KAÇIŞI!
                Geçtiğimiz günlerde hakkında çıkan "intihara teşebbüs etti" iddiası üzerine zor günler geçiren ve bu yaralayıcı iddiayı kesin bir dille yalanlayan Hafsanur Sancaktutan, kafa dinlemek için kısa bir tatile çıktı. Sapanca'da bulunan ve son dönem ünlüler arasında hayli popüler olan bir butik otele giden 22 yaşındaki güzel oyuncu, bu paylaşımıyla da "Biraz sakin kalmak istiyorum" mesajı verdi.



                CEVAP YOK
                Dilan Çiçek Deniz, önceki gün Etiler'deki bir mekan çıkışında görüntülendi. İzlandalı Thor'dan ayrıldıktan sonra çok fazla ortalarda gözükmeyen oyuncu arkadaşlarıyla kafa dağıttı. Çıkışta gazetecilerin, "Ayrılığın ardından kendinizi kapattınız mı?" sorusuna yanıt vermeyen oyuncu, oradan ayrıldı. Doğan SAVAŞ



                    ANNELİK HEYECANI
                    Geçtiğimiz yıl Ceyhun Ergin ile evlenen Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeli haber geldi. Tuğutlu hamileliğinin 6. ayında sosyal medya hesabından hamile olduğunu duyurmuştu. Çift, 'Evren Deniz' adını verdikleri bebeklerini kucaklarına aldı. Sağlıklı bir şekilde doğum yapan güzel oyuncu son zamanlarda daha sıktercih edilen 'suda doğum' yöntemi ile bebeğini dünyaya getirdi. "Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Ben de bebeğim de çok sağlıklıyız. Bundan sonra hayatımızda yepyeni bir dönem başlıyor" diye konuşan oyuncu, annelik heyecanını dile getirdi.



                    KAS ŞOV
                    Kerem Bürsin, kaslı pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu. Instagramda 11 milyon takipçisi bulunan Bürsin, kaslı vücudunu gözler önüne serdi. Ünlü oyuncuya paylaştığın fotoğrafın altına "Bir bere emojisi lazım" notunu düştü.



                    'AMCAMI KAYBETTİM!'
                    Pınar Deniz, önceki akşam Tarabya'da arabasında görüntülendi. Trafikte ilerlerken gazetecilerin kendisini çektiğini gören Deniz, "Arkadaşlar amcamı kaybettim. Babam ile konuşuyorum. Lütfen bu gün beni affedin" dedikten sonra yoluna evam etti. Doğan SAVAŞ



                        MUHLAMA CANAVARI
                        Jessica May ve eşi Hüseyin Kara, önceki akşam Kuruçeşme bir mekandan çıkışında görüntülendi. Soruları yanıtlayan Jessica May ve eşi, "Ayağımızın tozuyla yeni geldik Rize'den. Bol bol muhlama yedim. Ama rekorumu kıramadım. Günde on tane yiyordum. Bu sefer geçemedim" diyerek güldü. Doğan SAVAŞ

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                        Haberler Saklambaç Hülya Avşar'dan sitem dolu sözler! "Nefes alamıyorlar..."
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