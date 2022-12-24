Kaan Taşaner ile sevgilisi Seray Dura'dan mutluluk pozu!

Kaan Taşaner "Üçüncü kişilerle alakalı bazı sorunlar vardı. Günlük problemler zaten. Herkes yaşayabilir aslında" diyerek aralarındaki sorunu çözdüklerini dile getirdi.

Son zamanların gündem konusu olan "Sosyal medya takipçisi fazla olan oyuncular daha çok rol alıyor" cümleleriyle alakalı da konuşan oyuncu, "Bilemiyorum, seyirci her şeyi izleyerek ya da izlemeyerek ifade ediyor bence. İşlerin pazarlamasında da sosyal medya kullanılabiliyor. İsim veremem ama ben de izlerken acımasızca seyirci gibi eleştiriler yapabiliyorum meslektaşlarıma" dedi.