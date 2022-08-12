Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yönetmen Hülya

    58 yaşındaki Avşar Kızı, yine büyüleyici güzelliğini gözler önüne serdi.

    Yönetmen Hülya

    HÜLYA Avşar, bugün tüm dijital platformlarda yayınlanan, yeni şarkısı "Yapma Aşkım" klibinin yönetmenliğini de kendisi yaptı. Çekimleri Balat'ta yapılan ve 1 gün süren çekimlerde 50 kişilik bir ekip görev yaptı.

    KLIPTE Avşar'a oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti. Klipte reklam yüzü olduğu mücevher markasının ürünlerini kullanan Avşar'a klip için özel takılar üretildi. Hülya Avşar daha önce "Sensiz Kaldım" şarkısının klibini ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi "Selfi"nin de yönetmenliğini yapmıştı.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Kılıçdaroğlu’nun YSK iddiasına Bakanlıktan yanıt!
    Haberler Saklambaç Yönetmen Hülya
        SON DAKİKA