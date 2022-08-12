Yönetmen Hülya

KLIPTE Avşar'a oyuncu Tarık Ündüz eşlik etti. Klipte reklam yüzü olduğu mücevher markasının ürünlerini kullanan Avşar'a klip için özel takılar üretildi. Hülya Avşar daha önce "Sensiz Kaldım" şarkısının klibini ve kendi hayatını anlattığı otobiyografik filmi "Selfi"nin de yönetmenliğini yapmıştı.