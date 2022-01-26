Ivana Sert’in eşi Sezer Dermenci, maço çıktı

Şanlıurfa'da bu yıl ilki düzenlenen "Doğunun İncileri" ödül töreninde yıldızlar geçidi yaşandı. Ünlü sunucu Ivana Sert ve eşi Sezer Dermenci de geceye katıldı.

Derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çeken Sert, şarkıcı Gülşen'in tartışmalara neden olan kıyafetleri hakkında konuştu. İkoncan, "Çok beğendiğim bir isim ama son kıyafetlerini sahneye uygun bulmadım. Ben de iddialı giyinen biriyim ancak abartmaya gerek yok" dedi. Sezer Dermenci ise "Benim kabul edebileceğim kıyafetler değil. Bunun modern olmakla bir ilgisi yok. Ivana böyle bir şey giyip, beni zor durumda bırakmaz" diyerek eşine mesaj verdi.