Simit açıklamasıyla gündeme gelen Hülya Avşar geri adım atmadı! “Söylediğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım”

PARİS 'ÖYKÜ'SÜ

Şarkıcı Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli ile Paris'te tatil yaptı. Bu sırada Eyfel Kulesi önünde evlilik teklifi aldı... Son olarak 'Sen Anlat Karadeniz' adlı dizide rol alan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, ikinci kez evleniyor. Gürman, 4 yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile aşk yaşıyordu. Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde sevgilisinden evlilik teklifi alan Öykü Gürman, "Evet" dedi. O anları anlatan Gürman, şu ifadeleri kullandı: "Paris... Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! Beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes @fatihicmeli bu ana ortak olan can dostlar Onur'cuğum ve Aslı'cığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz..."