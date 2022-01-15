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    Simit açıklamasıyla gündeme gelen Hülya Avşar geri adım atmadı! “Söylediğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım”

    Simit açıklamasıyla gündem olan Hülya Avşar, geri vites yapmadı. Avşar Kızı, “Söylediğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım” dedi. İşte sizler için derlediğimiz 15 Ocak tarihli Saklambaç haberleri...

    Sözünün arkasında

    Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'daki kuaföründe görüntülendi. Mekan içerisinde kameralara dil çıkartıp yüzünü gizleyen Avşar Kızı, oldukça neşeliydi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı simit açıklamasıyla ilgili konuşan sanatçı, "Ben bir şeyi bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu. Röportaj esnasında yanına gelen bir hayranının balkondaki annesini gösterip, "Sizi çok seviyor" demesi üzerine Hülya Avşar el sallayarak, "Tülay selamlar" diye bağırdı. Şaşıran kadın hayranı ise "Hülya Avşar, seni çok seviyorum" diye karşılık verdi. Bu arada Hülya Avşar'ın soğuk havada giydiği terlikleri dikkat çekti. (Aydın HAMZA)



    KENDİNDEN SIKILDI!
    Kenan İmirzalıoğlu, spora başladı. Önceki gün İstinye'deki spor salonu çıkışı görüntülenen oyuncu, "Sürekli çekiyorsunuz, kendimi televizyon ve gazetelerde görmekten sıkıldım" diyerek espri yaptı. (Aydın HAMZA)



    KIŞ TARZI
    Burcu Esmersoy, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM turu yaptı. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde yakın arkadaşlarıyla oturan güzel sunucu, şıklığı ve zarif kış tarzıyla göz doldurdu.



        ACISI DİNMİYOR
        Geçtiğimiz ay Balıkesir'de geçirdikleri trafik kazasında sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'yı kaybeden şarkıcı Gülçin Ergül'ün acısı dinmiyor. Psikolojik destek alan şarkıcı, sosyal medya hesabından yürek burkan bir paylaşıma imza attı. Yürüyüş yaparken karşısına çıkan bir kedinin fotoğrafını yayınlayan Ergül, gönderisinde "Bir ay olmuş... Zaman kavramım yok. Ağlayarak yürüyordum, karşıma çıktı" notu düştü.



        'İSTANBUL DEĞİŞMİŞ'
        Uzun süredir ortalarda görünmeyen Ece Uslu, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Oyuncu, "Çeşme'ye yerleştim. 2 senedir orada yaşıyorum. İstanbul'a yeni geldim. Değişen tek şey trafik olmuş. Yollar boştu" diye konuştu.



        TATLI ZİYARET
        Hamilelik sürecini Bodrum'daki evlerinde sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gün eşi Başak Dizer'le Bodrum Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ünlü çift, Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik projelere destek vermek istediklerini söyledi.



            TEFTİŞE ÇIKTI
            Kozmetik markasını 2 ay önce piyasaya çıkartan Gülben Ergen, önceki gün Etiler'deydi. Bir eczaneye girerek ürünlerini inceleyen Ergen, çok mutluydu. Sanatçı, çıkardığı ürününün katkı maddesiz olduğunu ifade etti. (Aydın HAMZA)



            'SARI' FIRTINA
            Verdiği kilolarla dikkat çeken Pelin Karahan, bu kez de imaj değişikliği yaptı. Saçlarını sarıya boyatan oyuncuya "Sarı fırtına" iltifatları yapıldı.



            AYAKLI REKLAM
            İşletmeci Erkan Şen ile aşk yaşamaya başlayan Merve Boluğur, sosyal medyada cesur pozlarına devam ediyor. 34 yaşındaki Boluğur, önceki gün paylaştığı derin yırtmaçlı elbisesiyle yine dikkat çekmeyi başardı. Merve Boluğur'un sevgilisinin işlettiği mekanda sık sık fotoğraf çekip paylaşması ise "Ayaklı reklam" dedirtti.



                ARABADA ÇALIŞIYOR
                Hatice Şendil, önceki gün Tarabya'da görüntülendi. Oğlu Can'ı okul çıkışı bekleyen oyuncunun araç içerisinde bir yandan senaryo okuduğu görüldü. "Artan vakalar sonrası hayatı daha sakin yaşamaya çalışıyoruz" diyen Hatice Şendil, sevenlerine bir de müjde verdi. Güzel oyuncu, "Yeni projem çok içime sindi. Kadın hikayesi olacak" diye konuştu. (Aydın HAMZA)



                AŞKA AÇIK KAPI
                Kendisinden 28 yaş küçük Nihan Ünsal'ın ihanetine uğrayan Burak Sergen, Gizem adlı arkadaşıyla görüntülendi. Oyuncu, "Şimdilik arkadaşız. Boşanınca belli olmaz" dedi. Burak Sergen, önceki akşam Kuruçeşme'de market alışverişi yaparken görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda Gizem adında arkadaşı ile yakalanan Sergen, yine aynı kadınla alışverişteydi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sergen "Alışverişe gelmiştik, Gizem arkadaşım zaten tanışmıştınız" dedi. Boşanma sürecinin devam ettiğini belirten oyuncu, "Aldatma olduğu kanıtlandı. Bu yüzden davanın sonuçlanmasını bekliyorum" dedi. Yanındaki arkadaşı ile sürekli aşk iddiaları çıkan Sergen "Arkadaşım olur şu an ama boşanma süreci belli olsun o zaman netleşir zaten durumlar" diyerek aşka açık kapı bıraktı. (Doğan SAVAŞ)



                PARİS 'ÖYKÜ'SÜ
                Şarkıcı Öykü Gürman, sevgilisi Fatih İçmeli ile Paris'te tatil yaptı. Bu sırada Eyfel Kulesi önünde evlilik teklifi aldı... Son olarak 'Sen Anlat Karadeniz' adlı dizide rol alan oyuncu ve şarkıcı Öykü Gürman, ikinci kez evleniyor. Gürman, 4 yıldır reklamcı Fatih İçmeli ile aşk yaşıyordu. Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde sevgilisinden evlilik teklifi alan Öykü Gürman, "Evet" dedi. O anları anlatan Gürman, şu ifadeleri kullandı: "Paris... Uçup giden yaşamla mutluluktan uçarak geceye konduk! Beklemediğim bir an ama en çok sevdiğim doğallıkta, akışta aşka dönüştü yine her şey birdenbire. I said yes @fatihicmeli bu ana ortak olan can dostlar Onur'cuğum ve Aslı'cığım teşekkürler. Beni çok mutlu ettiniz..."



                    DOĞAL STAR
                    Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı İbrahim Çelikkol, Esquire Dergisi'ne birbirinden özel pozlar verdi. Rol aldığı yapıma övgüler dizdi. "Dizinin içindeki bütün karakterlere can veren yapım, onları yaşatan yönetmen ve var olan ekiptir" dedi. Özel hayatıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Oğlum benim için bir birey, arkadaş ve umut. İçgüdülerim ona duyduğum saygıyla yönleniyor zaten. Özellikle değil, önemseyerek geçiriyoruz tüm vaktimizi... Hayatımın genelini daha sakin, doğayla, hayvanlarla geçirmeyi tercih ediyorum." Röportajın tamamı Esquire Dergisi'nin son sayısında...



                    KARŞINIZDA DJ PATRON
                    Türkiye'nin en büyük moda etkinliği olan Dosso Dossi Fashion Show, Antalya'da büyük bir şovla yapıldı. Etkinliğe, 40 ülkeden yaklaşık 3 bin ziyaretçi katıldı. Ünlü işadamı Hikmet Eraslan'ın sergilediği canlı DJ performansı konukları coşturdu. Eraslan, yaklaşık bir saat süren performansıyla konuklara unutulmaz anlar yaşattı.



                    KADİFE GİBİ ŞARKI
                    Cenk Eren sahne tecrübesini kendi şarkılarıyla pekiştirdi. Yeni şarkısı "Kadife Örtü"nün sözlerini yazdı. Bestesi ve düzenlemesi Okay Barış'a ait olan şarkının stüdyoda okuma koçluğunu Sezen Aksu yaptı. Klibi ise- Kemal Başbuğ çekti.



                        HIZLI ALIŞVERİŞ
                        Cemiyet hayatının zarif ismi Feryal Gülman, geçtiğimiz gün Zincirlikuyu'daki bir AVM'den çıkarken objektiflere yansıdı. Aceleci haliyle dikkat çeken Gülman, hızla alışverişini tamamladı. Ardından vale noktasından aracına binip alışveriş merkezinden ayrıldı. Feryal Hanım, soruları yanıtsız bıraktı...
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                        Büyükşehir’le şifa kapınızda!
                        Haberler Saklambaç Simit açıklamasıyla gündeme gelen Hülya Avşar geri adım atmadı! “Söylediğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım”
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