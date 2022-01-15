Simit açıklamasıyla gündeme gelen Hülya Avşar geri adım atmadı! “Söylediğim her şeyin sonuna kadar arkasındayım”

Hülya Avşar, önceki gün Tarabya'daki kuaföründe görüntülendi. Mekan içerisinde kameralara dil çıkartıp yüzünü gizleyen Avşar Kızı, oldukça neşeliydi. Geçtiğimiz günlerde yaptığı simit açıklamasıyla ilgili konuşan sanatçı, "Ben bir şeyi bir kere söyledim mi, söyledim. Söylediğim her şeyin de arkasındayım. Her zamanda arkasında olacağım" şeklinde konuştu. Röportaj esnasında yanına gelen bir hayranının balkondaki annesini gösterip, "Sizi çok seviyor" demesi üzerine Hülya Avşar el sallayarak, "Tülay selamlar" diye bağırdı. Şaşıran kadın hayranı ise "Hülya Avşar, seni çok seviyorum" diye karşılık verdi. Bu arada Hülya Avşar'ın soğuk havada giydiği terlikleri dikkat çekti. (Aydın HAMZA)
KENDİNDEN SIKILDI!
Kenan İmirzalıoğlu, spora başladı. Önceki gün İstinye'deki spor salonu çıkışı görüntülenen oyuncu, "Sürekli çekiyorsunuz, kendimi televizyon ve gazetelerde görmekten sıkıldım" diyerek espri yaptı. (Aydın HAMZA)
KIŞ TARZI
Burcu Esmersoy, önceki gün Zincirlikuyu'da AVM turu yaptı. Öğle saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde yakın arkadaşlarıyla oturan güzel sunucu, şıklığı ve zarif kış tarzıyla göz doldurdu.