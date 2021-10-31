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    Serenay Sarıkaya: Hayatımın en güzel dönemindeyim

    Bvlgarı markasının Türkiye'deki ilk ve tek marka elçisi olan Serenay Sarıkaya, Harper's Bazaar Türkiye dergisinin Kasım sayısına kapak oldu. İşte haberin detayları ve 31 Ekim tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz magazin haberleri...

    Harikalar diyarında!

    Pozları olay yaratan Sarıkaya, "Her an defalarca şükrettiğim, sanırım hayatımın en güzel dönemindeyim" dedi.

    PARİS HAZIRLIĞI
    Uluslararası organizasyonlara imza atan Sait Emir, önceki gün Nisantaşında görüntülendi. Önümüzdeki hafta Paris'teki Fashion Week için hazırlık yapan Emir'e, İpek Şentürk, Elif Yılmaz ve Asena Alyurt eşlik etti.

    KAYA'DAN MÜJDE!
    Serkan Kaya, önceki gece Cahide Palazzo'da kulakların pasını sildi. Yeni yıla yeni bir albümle gireceğinin müjdesini veren Kaya, "Şu an 8 şarkım hazır. 3 ay içinde albüm tamam" dedi.

        SICAK GÜLÜMSEME
        Sosyetik sosyal medya fenomeni Rachel Araz, tatile gittiği Londra'dan bu pozu paylaştı. Karesine "Soğuk ama gülünce alışıyorsunuz" notu düşen Araz'a "Gülüşün bizi ısıttı" yorumları yapıldı.

        ŞAPKA TUTKUNU
        Tescilli güzel Sinem Sülün, Alaçatı'dan bu pozunu paylaştı. Ünlü model, takipçilerine "Şapka takmayı seven kaç kişiyiz?" diye sordu.
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        Haberler Saklambaç Serenay Sarıkaya: Hayatımın en güzel dönemindeyim
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