Serenay Sarıkaya: Hayatımın en güzel dönemindeyim

Pozları olay yaratan Sarıkaya, "Her an defalarca şükrettiğim, sanırım hayatımın en güzel dönemindeyim" dedi.
PARİS HAZIRLIĞI
Uluslararası organizasyonlara imza atan Sait Emir, önceki gün Nisantaşında görüntülendi. Önümüzdeki hafta Paris'teki Fashion Week için hazırlık yapan Emir'e, İpek Şentürk, Elif Yılmaz ve Asena Alyurt eşlik etti.
KAYA'DAN MÜJDE!
Serkan Kaya, önceki gece Cahide Palazzo'da kulakların pasını sildi. Yeni yıla yeni bir albümle gireceğinin müjdesini veren Kaya, "Şu an 8 şarkım hazır. 3 ay içinde albüm tamam" dedi.