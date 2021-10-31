Serenay Sarıkaya: Hayatımın en güzel dönemindeyim

PARİS HAZIRLIĞI

Uluslararası organizasyonlara imza atan Sait Emir, önceki gün Nisantaşında görüntülendi. Önümüzdeki hafta Paris'teki Fashion Week için hazırlık yapan Emir'e, İpek Şentürk, Elif Yılmaz ve Asena Alyurt eşlik etti.