Herkes Serdar Bilgili ile beraber olduğunu düşünmüştü! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi meğer o isimmiş...

Herkes Defne Samyeli'nin eski aşkı Serdar Bilgili ile tekrar bir araya geldiğini konuşurken şarkıcının yeni bir aşka yelken açtığı kulağıma geldi.
Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra uzun süredir sessiz kalan Samyeli, ayrılık sonrası kendini işine adamıştı. Şimdilerde canlı müzik mekanlarında sahne alan 49 yaşındaki Samyeli, iş insanı Onur Arıkan ile yeni bir aşka yelken açmış.
Hatta Arıkan, Defne Samyeli'nin Kuruçeşme'de sahne aldığı bir mekanda sevgilisini en önden bile izlemiş. Fakat Defne Samyeli'yi izleyenler arasında ünlü iş insanı T.B de varmış.