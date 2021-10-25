Herkes Serdar Bilgili ile beraber olduğunu düşünmüştü! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi meğer o isimmiş...

ORTALIK KARIŞTI

34. Best Model Yarışması'nı düzenleyen Erkan Özerman ile yarışmacılar arasında bir haftadır büyük bir kavga ve tartışma yaşanıyor. Erkan Özerman'ın, erkek yarışmacıları 'taciz ettiği', 'bana masaj yapacaksın' diye baskı yaptığı iddiaları ortaya atıldı. Hatta televizyonda canlı yayına çıkan Erkan Özerman ile yarışmacılar arasında tartışma bile yaşandı. Senelerdir bu yarışmalar üzerinde birçok spekülasyonlar ve iddialar herkesin kulağına gelmişti. Eski yarışmacıları örnek göstermeler ve dahası... Bence bununla ilgili önümüzdeki günlerde daha büyük bombalar patlayabilir. Demedi demeyin…