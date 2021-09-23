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    Son moda aşk! Ecem Çırpan-Lider Şahin ve Derin Talu-Emre Işık çiftleri defileye damga vurdu

    Ünlüler önceki gece bir defileye akın etti. Kıyafetlerden çok ilk kez objektife takılan Ecem Çırpan-Lider Şahin ve Derin Talu- Emre Işık aşkları konuşuldu.

    Doğan Savaş
    Son moda aşk!

    Önceki akşam Hasköy Yün Fabrikası'nda yapılan Raisa&Vanessa Adl sonbahar kış koleksiyonunun sergilendiği defilede aşk rüzgarı esti. Modaseverlerin akın ettiği geceye Ece Sükan, Ceylan Çapa, Hande Ataizi, Aslıhan Doğan Turan, Deren Talu, Derin Talu ve Emine Ün gibi ünlüler katıldı. Defilede kıyafetler kadar aşklar da konuşuldu. Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin'in sevgilisi Miss Turkey 2015 Güzeli Ecem Çırpan da podyumda boy gösteren modeller arasındaydı.

    "GELİYOR BENİMKİ"
    Lider Şahin, defile boyunca Ecem Çırpan'ı cep telefonuyla kayda aldı. Aşkının podyumda yürüyen hallerini "Geliyor benimki" notuyla Instagram'da paylaşan Şahin, defile sonrasında partiye katıldı. Şahin ve Çırpan ilk kez objektiflere birlikte poz verdi. Bu arada Defne Samyeli'nin 18 yaşına giren kızı Derin Talu da defile de aşka geldi. Sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu ve Emre Işık isimli sevgilisi ilk kez objektiflere yakalandı. Genç kızın sık sık sigara içmesi ise şaşırttı.

    SEVGİLİSİNİ SANİYE SANİYE KAYDETTİ
    Ecem Çırpan'ı ön sıradan izleyen Lider Şahin, sevgilisinin her adımını kayda aldı.

        Lider Şahin ve Ecem Çırpan, defile sonrası düzenlenen partiye katıldı. Gizemli aşıklar, ilk kez objektiflere mutluluk pozu verdi.

        Derin Talu'nun samimi görüntüler sergilediği Emre Işık'la sevgili oldukları öğrenildi.
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        Haberler Saklambaç Son moda aşk! Ecem Çırpan-Lider Şahin ve Derin Talu-Emre Işık çiftleri defileye damga vurdu
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