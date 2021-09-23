Son moda aşk! Ecem Çırpan-Lider Şahin ve Derin Talu-Emre Işık çiftleri defileye damga vurdu

"GELİYOR BENİMKİ"

Lider Şahin, defile boyunca Ecem Çırpan'ı cep telefonuyla kayda aldı. Aşkının podyumda yürüyen hallerini "Geliyor benimki" notuyla Instagram'da paylaşan Şahin, defile sonrasında partiye katıldı. Şahin ve Çırpan ilk kez objektiflere birlikte poz verdi. Bu arada Defne Samyeli'nin 18 yaşına giren kızı Derin Talu da defile de aşka geldi. Sosyal medya pozlarıyla sık sık gündeme gelen Derin Talu ve Emre Işık isimli sevgilisi ilk kez objektiflere yakalandı. Genç kızın sık sık sigara içmesi ise şaşırttı.