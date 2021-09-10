Bu ailede güzellik genetik! Miss Turkey birincisi Dilara Korkmaz'ın annesi ile teyzesini güzellikleriyle göz kamaştırdı

Miss Turkey 2021 yarışması önceki gün İstanbul'da yapıldı. Birbirinden güzel 20 kız, kraliçe olmak için yarıştı. Gece sonunda birincilik tacını Dilara Korkmaz taktı. Korkmaz, tacını geçen yılın birincisi Simay Rasimoğlu'ndan aldı. 23 yaşındaki Dilara Korkmaz'ın, Türkiye'yi Miss World'de temsil edeceği açıklandı.

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisans yapan Dilara Korkmaz'ın ablası da eski güzellerden çıktı. Dilara'nın 2010 yılında aynı yarışmada dördüncü seçilen Dilay Korkmaz'ın kardeşi olduğu belirtildi. Yarışma sonrasında Dilay Korkmaz, kardeşiyle paylaştığı fotoğrafa, "Arkadaşlar bir eve iki Miss Turkey tam oldu" notunu düştü. İki kız kardeşin annesi Sema Hanım da güzelliği ile dikkat çekti. 48 yaşındaki anne herkesi büyüledi.

GÜZELLİK GENLERDE...

Dilay Korkmaz, annesi ve teyzesi ile bu pozunu paylaştı. Sosyal medyayı salladı: Bu ailede güzellik genetik!