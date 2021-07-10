“15/07 Şafak Vakti” filmi 15 Temmuz günü 390 salonda gösterilecek

Kanlı darbe girişimini konu alan "15/07 Şafak Vakti" filminde canlandırdığı Elif karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aslıhan Karalar, rolüyle ilgili konuştu.

Bu projede yer almaktan dolayı kendini şanslı gördüğünü belirten Karalar, "Elif aile değerlerine önem veren, çalışkan ve dışa dönük başarılı bir avukattır. Cevdet'in (Erkan Petekkaya) kızı, Yusuf'un ablasıdır. Annesinin kaybının ardından hızla büyümek zorunda olan çocuk rolünü doğru bir şekilde üstlenmiştir" dedi. 15 Temmuz'u yaşadığı için rolüne zorlanmadığını söyleyen Karalar, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize şifa diliyorum. Onlar olmasaydı bizler bugün milletçe bu refahta olamazdık. Hepsini hürmetle anıyorum" diye konuştu.