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    Ece Erken ve onun uğruna yuvasını yıktığı iddia edilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum'da evlendi

    Ece Erken ve onun uğruna yuvasını yıktığı iddia edilen 2 çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum’da evlendi. 3. kez nikah masasına oturan güzel sunucu, mutluluğunu sosyal medyadan duyurdu.

    Olay ikili evlendi

    Ünlü sunucu Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla yasak aşk iddiaları aylarca manşetleri süslemişti.

    Bu iddialardan sonra eşinden boşanan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'le aşkını ilan etmişti. O dönem çok tepki çeken bu ilişki, bir dargın bir barışık sürerek bu günlere geldi.

    Daha önceki evliliğinden Eymen adında bir oğlu bulunan Ece Erken ve ünlü avukat ilişkilerini nikahla taçlandırdı.

    "ÜÇÜNCÜ KEZ EVET DEDİ"
    Güzel sunucu ve sevgilisi önceki gün Bodrum'da evlendi.

    Bu haberi Instagram'dan duyuran Erken, şöyle dedi: "Biz evlendik… Mutluluğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Başta ailemize sonra dostlarımıza, yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." Ece Erken daha önce de Tuncer Öztarhan ve Serkan Uçar'la evlilik yaşamıştı.

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    Haberler Saklambaç Ece Erken ve onun uğruna yuvasını yıktığı iddia edilen Şafak Mahmutyazıcıoğlu Bodrum'da evlendi