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    Victoria’s Secret'a son model melek! Vücut hatlarıyla değil başarılarıyla tanınan kadınlar...

    Victoria’s Secret, ‘melekler’ olarak adlandırılan modellerine veda etti. Onların yerine vücut hatlarıyla değil başarılarıyla tanınan kadınlar geldi! İşte detaylar...

    Son model melek

    Dünyaca ünlü ABD'li iç giyim firması Victoria Secret, süper modelleriyle akıllara kazındı. Yılbaşı akşamları yapılan moda şovuyla herkesi ekran başına topladı. Ancak firma bu geleneğinden vazgeçtiğini açıkladı.


    ESKİ MELEKLER

    Marka Yöneticisi Chief Martin Waters, "Dünya değişirken biz ona cevap vermekte çok yavaştık. Erkeklerin istediği gibi olmayı bırakmamız, kadınların istediği gibi olmamız gerekiyordu" açıklamasını yaptı.


    Paloma Elsesser

    Şirket, güzellik standartlarını yeniden oluşturmaya çalışırken yeni markası "VS Collective"i ortaya çıkardı. Fiziğiyle değil başarılarıyla ön plana çıkan kadınlarla anlaştı.


        Megan Rapinoe

        Onlar arasında futbol yıldızı Megan Rapinoe, büyük beden mankeni Paloma Elsesser, mülteci Adut Akech ve Çinli kayakçı Eileen Gu da var.


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