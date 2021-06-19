Victoria’s Secret'a son model melek! Vücut hatlarıyla değil başarılarıyla tanınan kadınlar...

Dünyaca ünlü ABD'li iç giyim firması Victoria Secret, süper modelleriyle akıllara kazındı. Yılbaşı akşamları yapılan moda şovuyla herkesi ekran başına topladı. Ancak firma bu geleneğinden vazgeçtiğini açıkladı.
ESKİ MELEKLER
Marka Yöneticisi Chief Martin Waters, "Dünya değişirken biz ona cevap vermekte çok yavaştık. Erkeklerin istediği gibi olmayı bırakmamız, kadınların istediği gibi olmamız gerekiyordu" açıklamasını yaptı.
Paloma Elsesser
Şirket, güzellik standartlarını yeniden oluşturmaya çalışırken yeni markası "VS Collective"i ortaya çıkardı. Fiziğiyle değil başarılarıyla ön plana çıkan kadınlarla anlaştı.