Fahiş fiyatlarıyla bu sezona hızlı bir giriş yapan Bodrum, trajikomik bir ücretlendirmeye ev sahipliği yaptı. Geçtiğimiz haftalarda tatil için Türkbükü'ndeki bir otele giden Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, çıkışta ilginç bir faturayla karşılaştı. Geceliği 500 euro'luk yani yaklaşık 5 bin TL'lik otellerinde 4 gün konaklayan gözde çiftin yanında iki köpeği de vardı. Çıkış işlemlerini yapan başarılı müzisyen, minicik köpeklerine gecelik 40'ar euro konaklama parası yazıldığını görünce neye uğradığını şaşırdı.