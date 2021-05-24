Araba tutkunu oyuncu Ümit Erdim, ayağını yerden kesti

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Sempatik oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Önceki gün de yüz maskesi yapan güzel eşi Zeynep Kırşan'la bu pozunu paylaştı. "Her şey çok yolunda demek isterdim ama çöktüler gene. Bu güzellik ne zor iş" diyerek takipçilerini güldürdü.