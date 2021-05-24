Araba tutkunu oyuncu Ümit Erdim, ayağını yerden kesti. Sempatik oyuncu, plakasını beğendiği "Murat 131" model arabayı hiç düşünmeden satın aldı. Eşi Seda Erdim'le mutlu bir evliliği olan Ümit Erdim'in Murat 131 arabasının plakasının "ASK 131" olması "Muratına erdi" dedirtti.
ZİRVENİN ADI KARDEŞLERİM
Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamı yayınlanan 14. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,94 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak birincilik geleneğini sürdürdü.
AVCI İTİRAFI!
Şarkıcı Nesrin Ünal, söz ve müziği Özgür Akkuş'a ait "Yanar Mı Aşk'la" adlı yeni parçası için kamera karşısına geçti. Klip çekiminde konuşan şarkıcı, bir dönem Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı.