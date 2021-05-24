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    Araba tutkunu oyuncu Ümit Erdim, ayağını yerden kesti

    Araba tutkunu oyuncu Ümit Erdim, ayağını yerden kesti. Sempatik oyuncu, plakasını beğendiği "Murat 131" model arabayı hiç düşünmeden satın aldı. Eşi 'le mutlu bir evliliği olan Ümit Erdim'in Murat 131 arabasının plakasının "ASK 131" olması "Muratına erdi" dedirtti. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 24 Mayıs tarihli Saklambaç haberleri.

    Muratına erdi

    Araba tutkunu oyuncu Ümit Erdim, ayağını yerden kesti. Sempatik oyuncu, plakasını beğendiği "Murat 131" model arabayı hiç düşünmeden satın aldı. Eşi Seda Erdim'le mutlu bir evliliği olan Ümit Erdim'in Murat 131 arabasının plakasının "ASK 131" olması "Muratına erdi" dedirtti.

    ZİRVENİN ADI KARDEŞLERİM
    Atv'nin     sevilen dizisi Kardeşlerim, Cumartesi akşamı yayınlanan 14. Bölümüyle Tüm Kişiler izleyici kategorisinin en çok izleneni oldu. Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de %9,94 izlenme oranı ve %23,26 izlenme payı alarak birincilik geleneğini sürdürdü.

    AVCI İTİRAFI!
    Şarkıcı Nesrin Ünal,     söz ve müziği Özgür Akkuş'a ait "Yanar Mı Aşk'la" adlı yeni parçası için kamera karşısına geçti. Klip çekiminde konuşan şarkıcı, bir dönem Koray Avcı ile aşk yaşadığı iddialarını doğruladı.

        GÜZEL BULUŞMA
        Farmasi,         Türkiye'nin en prestijli güzellik yarışması olan Miss Turkey 2021'in ana sponsoru oldu. Tanıtım gecesine Merve Sevi, Burcu Binici, Ecenaz Uçer, Ece İrtem ve Şule Makaroğlu gibi ünlü isimler katıldı.

        SON MODEL HELİN
        Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar,         geçtiğimiz yıl helinavsar.com.tr internet sitesi üzerinden kurduğu markayı büyütüyor... Avşar Kızı, yeni sezon koleksiyonu için objektif karşısına geçerek, kendi markasının modelliğini yaptı.

        BURNU KIZARDI YAZ GELDİ
        Güzel oyuncu Demet Özdemir, havaların ısınmasıyla birlikte vakit kaybetmeden tatile başladı. Önceki gün havuz başından bu pozunu paylaşan Özdemir, "Burnum kızardıysa yaz gelmiştir" notu düştü.

            1 GÜNLÜK KAÇAMAK
            Yoğun             set temposundan fırsat bulan oyuncu Murat Ünalmış, kendisini Ege sahillerine attı. Başarılı oyuncunun "Bir gün de olsa yaz sezonunu açtık" notu düştüğü pozu binlerce beğeni aldı.

            'KARPUZ YUTTUM'
            İş insanı Kaan Demirağ ile şubat ayında evlenen Aslışah Alkoçlar, önceki gün spor sonrası bu pozunu Instagram'da paylaştı. 4.5 aylık hamile olan Alkoçlar, belirginleşen göbeği için "Karpuz yuttum" diyerek güldürdü.

            MORAL TATİLİ
            Nesrin Cavadzade, moral tatiline çıktı. Sevgilisi Gökhan Alkan'la ilişkisi biten Cavadzade, önceki gün tekne turunda huzur aradı. Güzel oyuncunun bu pozu, "Nesrin kendisini teselli ediyor" dedirtti.

                MAVİ BONCUK UZAKLARA DALDI
                Sevilen                 sanatçı Emel Sayın, önceki gün sosyal medyada paylaştığı pozuna "Bazen dalıp gider insan" notu düştü. Mavi şeritli şapkası ve aynı renkteki gömleğiyle, gözlerinin uyumu dikkat çeken Sayın'a, "Mavi boncuk" yorumları yağdı.

                AŞK KLAVUZU ERBİL
                Güzel sunucu Esra Sönmezer, Mehmet Ali Erbil'e gönderme yaptı. Sönmezer, "Ben sevgili bulamıyorum, millet hastaneden çıkar çıkmaz pandemide sevgiliyi nereden buluyor acaba? Bana da yol gösterin Mehmet Ali Bey" diyerek güldürdü.

                HAMARAT BAŞAK
                Oyuncu                 Başak Parlak, Bodrum'daki evinde tatilin tadını çıkartıyor. Önceki gün evinin bahçesinde yaprak sarma yapan oyuncu, hünerlerini sosyal medyada paylaştı. Oyunculukta olduğu kadar mutfak işlerinde de başarılı olduğunu ispatlayan Parlak'a, "Hamarat Başak kalem gibi sarmışsın" yorumları yapıldı.

                    PONGO'DAN SELAMLAR
                    Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Deniz Seki, önceki gün köpeği Pongo ile bu pozunu paylaştı. Evinde sevimli köpeğiyle oyunlar oynayan güzel şarkıcının "Pongo Bey'den selamlar" notu düştüğü bu karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

                    PANİK YOK!
                    Sempatik oyuncu ve sunucu Alp Kırşan, sosyal medyadaki renkli paylaşımlarıyla yüzleri gülümsetmeye devam ediyor. Önceki gün de yüz maskesi yapan güzel eşi Zeynep Kırşan'la bu pozunu paylaştı. "Her şey çok yolunda demek isterdim ama çöktüler gene. Bu güzellik ne zor iş" diyerek takipçilerini güldürdü.
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                    Şampiyondan selam var!
                    Haberler Saklambaç Araba tutkunu oyuncu Ümit Erdim, ayağını yerden kesti