

Bir çocuk annesi Beşerler, birçok meslektaşının aksine Güven'in arkasında duruyor…



5 BİN TL'Yİ DE SAVUNDU

"Oynarım tabii ki; Ozan çok sevdiğim ve iyi bir oyuncu" diyen Beşerler, bununla da kalmadı. Zeynep Beşerler, ünlü oyuncunun mahkemede söylediği "Aylık kazancım 5 bin TL" açıklamasıyla ilgili de şu şaşırtan açıklamayı yaptı: "Kazanç olarak doğru, şu an çalışmıyor. Biriktirdiği parayı sormamışlardır herhalde!"