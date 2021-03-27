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    Sevgilisi 'u darp eden 'e 'den destek

    ‘Kadına şiddet’ davasıyla gündemde olan ’e yine bir kadından destek geldi! , birçok meslektaşının aksine Güven’in arkasında durup ‘Çok iyi bir oyuncu. ’la aynı projede yer alırım’ dedi.

    AYDIN HAMZA EDITORYAL
    Zeynep’e 'Güven' yok

    Geçtiğimiz Temmuz'da eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven, bütün kadınlardan tepki çekti. Ancak Güven'in meslektaşı Zeynep Beşerler, "Ozan Güven çok eski arkadaşımdır. Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım" yorumu yaptı. Önceki gün Armutlu'da görüntülenen güzel oyuncu, yine Güven'in arkasında durdu.



    "Mahkemeye taşınmış bir şey hakkında konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Öyle olursa bu ülkede herkes savcı, hakim olur. Mahkemede ne sonuç çıkacak bekleyelim. Ona göre hepimiz cephemizi alalım" diyen Zeynep Beşerler'e "Ozan Güven'le bir proje gelse oynar mısınız?" diye soruldu.


    Bir çocuk annesi Beşerler, birçok meslektaşının aksine Güven'in arkasında duruyor…

    5 BİN TL'Yİ DE SAVUNDU
    "Oynarım tabii ki; Ozan çok sevdiğim ve iyi bir oyuncu" diyen Beşerler, bununla da kalmadı. Zeynep Beşerler, ünlü oyuncunun mahkemede söylediği "Aylık kazancım 5 bin TL" açıklamasıyla ilgili de şu şaşırtan açıklamayı yaptı: "Kazanç olarak doğru, şu an çalışmıyor. Biriktirdiği parayı sormamışlardır herhalde!"



        Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında 13.5 yıl hapis istemiyle dava açılan oyuncu Ozan Güven, skandalın ardından İstanbul'u terk edip Cunda'ya yerleşti.

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        Haberler Saklambaç Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp eden Ozan Güven'e Zeynep Beşerler'den destek