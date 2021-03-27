Geçtiğimiz Temmuz'da eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ozan Güven, bütün kadınlardan tepki çekti. Ancak Güven'in meslektaşı Zeynep Beşerler, "Ozan Güven çok eski arkadaşımdır. Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım" yorumu yaptı. Önceki gün Armutlu'da görüntülenen güzel oyuncu, yine Güven'in arkasında durdu.
"Mahkemeye taşınmış bir şey hakkında konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Öyle olursa bu ülkede herkes savcı, hakim olur. Mahkemede ne sonuç çıkacak bekleyelim. Ona göre hepimiz cephemizi alalım" diyen Zeynep Beşerler'e "Ozan Güven'le bir proje gelse oynar mısınız?" diye soruldu.
Bir çocuk annesi Beşerler, birçok meslektaşının aksine Güven'in arkasında duruyor…
5 BİN TL'Yİ DE SAVUNDU
"Oynarım tabii ki; Ozan çok sevdiğim ve iyi bir oyuncu" diyen Beşerler, bununla da kalmadı. Zeynep Beşerler, ünlü oyuncunun mahkemede söylediği "Aylık kazancım 5 bin TL" açıklamasıyla ilgili de şu şaşırtan açıklamayı yaptı: "Kazanç olarak doğru, şu an çalışmıyor. Biriktirdiği parayı sormamışlardır herhalde!"