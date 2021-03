RENGİNİ BELLİ ET

Bir süre önce evliliklerindeki krizi aşan Sedef Avcı ile Kıvanç Kasabalı, önceki gün oğulları Can ile bu renkli kareyi paylaştı. Örnek çift, "Rengini belli et" notuyla yaptıkları bu paylaşımla 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'ne de destek vermiş oldu.