Popçu Simge Sağın adına Facebook'ta sahte profil hesabı açarak, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A. hakkında dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Şahıs, "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle Simge'yi kastetmedim" dedi. Konuştuğu kişiler arasında ünlü iş insanları da bulunan Asil Nadir A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın'ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı. Olay bu sayede ortaya çıktı.
AŞK GELENEĞİ BOZULMADI
Bugüne kadar hep yabancı güzellerle görmeye alışık olduğumuz Baran Süzer, kuralını yine bozmadı. Geçtiğimiz hafta sonunu Kartalkaya'da geçiren sosyetik işadamının yanında İsrailli top model sevgilisi Nibar Madar vardı.