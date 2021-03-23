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    Facebook'ta sahte erkek çıktı

    Popçu adına Facebook'ta sahte profil hesabı açarak, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru . hakkında dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şahıs, "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle Simge'yi kastetmedim" dedi. İşte 'nin sizler için hazırladığı 23 Mart tarihli ç haberleri.

    Sahte Simge erkek çıktı

    Popçu Simge Sağın adına Facebook'ta sahte profil hesabı açarak, iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yapan kabin memuru Asil Nadir A. hakkında dört yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Şahıs, "Cinsel tercihlerimden dolayı kendimi bir kadın olarak tanıttım. Kesinlikle Simge'yi kastetmedim" dedi. Konuştuğu kişiler arasında ünlü iş insanları da bulunan Asil Nadir A., iş insanlarından biriyle de yazışmalarında Sağın'ın fotoğraflarını paylaşarak, yüz yüze görüşme ayarladı. Olay bu sayede ortaya çıktı.

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