Balıkesir depremle sarsıldı! AFAD'tan çalışmalara ilişkin açıklama geldi

Başkanlığın resmi sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 10 Ağustos'ta Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından, devletin ilgili tüm kurum ve kuruluşlarının AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen Türkiye Afet Müdahale Planı'nın (TAMP) etkin müdahale sonucunda tamamlandığı belirtildi.

AFAD'dan Balıkesir'deki deprem sonrası çalışmalara ilişkin açıklama (AFAD)



İYİLEŞME ÇALIŞMALARI TASİP KAPSAMINDA DEVAM EDİYOR Bölgede iyileştirme çalışmalarının TASİP kapsamında aralıksız devam ettiği ifade edilen açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, milletvekilleri ve ilgili kurum temsilcileri ile birlikte Sındırgı'da koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiği aktarıldı.

