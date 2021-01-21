Şarkıcı Sıla'nın o dönemki sevgilisi Ahmet Kural tarafından 29 Ekim 2018'de Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla açtığı dava, Türkiye gündemine gelmişti.
BAŞVURUSU KABUL EDİLDİ
22 Nisan 2019'da karara bağlanan davada Kural; 'tehdit', 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçundan toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı.
Verilen hapis cezaları da ertelenmişti.
Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, başvuruyu kabul etti.
'KEŞİF YAPILMADI' GEREKÇESİ
Ahmet Kural hakkındaki karar, 'hakaret' ve 'tehdit' suçları yönünden bozuldu.
Üst mahkeme, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozdu.
Ahmet Kural, bu suçlar yönünden önümüzdeki günlerde yeniden yargılanacak.