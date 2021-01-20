Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı ile nişanlanması, eski defterleri açtırdı.
Kayı, Hacı'dan önce kuzeni Fethi Kamışlı ile aşk yaşadı.
Sabancı, bunu normal karşıladı! Çünkü o da eski sevgilisi Dila Tarkan'ın kendisinden sonra kardeşiyle aşk yaşamasını hiç umursamamıştı.
Ailesinin parasıyla hava atan Hacı Sabancı'nın Nazlı Kayı ile nişanlanması, aşk mazisini hatırlattı.
Kayı'nın Hacı'nın kuzeni Fethi Kamışlı ile yaşadığı aşk gündeme geldi.
Dedikoduya göre Nazlı Kayı, Kamışlı ile beraberken Hacı'nın evindeki bir davete gitti ve aşk başladı.
Hacı Sabancı'nın kuzenine attığı bu aşk kazığı, kimseyi de şaşırtmadı.
Yıllar önce sosyetik Dila Tarkan ile birlikte olan Hacı, Tarkan'ın yıllar sonra kardeşi Hakan'la birlikte olmasını hiç umursamamıştı.
Hatta Hacı, koluna Nazlı'yı takıp onlarla tatil yaptı.