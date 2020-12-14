YAKIŞIKLI NURGÜL





Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın bu pozuna bir hayranı, "Çok güzel bir yakışıklı kadın" yorumu yaptı. Yeşilçay ise takipçisine şu cevabı yolladı: "Şakaysa komik değil. Değilse çok yakışıklıyım."