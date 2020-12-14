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    • Saklambaç
    • 14.12.2020 Gazete
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    ve eşi 'dan romantik poz! "Koca göğsünde film keyfi..."

    , önceki gece eşi ile film keyfi yaptı. Güzel oyuncu, bu pozuna da “Karantinanın en güzel saati koca göğsünde film keyfi” notunu yazdı. İşte o poz ve 14 Aralık Takvim Gazetesi'nin Saklambaç sayfalarından derlenen haberler...

    Kocaman huzur

    Pınar Altuğ, önceki gece eşi Yağmur Atacan ile film keyfi yaptı.

    Güzel oyuncu, bu pozuna da "Karantinanın en güzel saati koca göğsünde film keyfi" notunu yazdı.

    DOĞAL GÜZEL

    Güzel oyuncu Aslıhan Karalar, son günlerde doğayla iç içe. Önceki gün de bir göl kenarına giden Karalar, bu pozuyla Instagram'ı renklendirdi.

    ÇOCUKLAR GİBİ

    Ünlü oyuncu Pelin Karahan, yeni filmi 'Dalgalar ve İzler' için atlı karıncaya bindi. Çocuklar gibi eğlenen Karahan, "Eskiden sadece tırtıla binerdim. Yükseklik korkum var" dedi.
    Aydın HAMZA

    ELİMDE DEĞİL'E ROCK TARZI

    2021'e sayılı günler kala Rey ve rock grubu Pul, yaptıkları düet ile sevenlerine yeni yıl hediyesi verdi. Harun Kolçak'ın hit parçası 'Elimde Değil'i rock tarzında seslendiren Pul feat Rey, şarkıya farklı bir yorum kattı.

    KAPADOKYA HATIRASI

    Cemiyetin ünlü ismi Burcu Şendir, geçtiğimiz gün soluğu Kapadokya'da aldı. Doğa harikası olan Peribacaları'nın önünde poz veren sosyetik güzele beğeni yağdı.

    SPOR ZAMANI
    Geçtiğimiz haftalarda Coronavirüs'e yakalanan sunucu ve model Buse İskenderoğlu, kendisini spora verdi. 15 günlük karantinada dinlenen İskenderoğlu, "Şimdi spor zamanı" dedi.

    YAKIŞIKLI NURGÜL


    Oyuncu Nurgül Yeşilçay'ın bu pozuna bir hayranı, "Çok güzel bir yakışıklı kadın" yorumu yaptı. Yeşilçay ise takipçisine şu cevabı yolladı: "Şakaysa komik değil. Değilse çok yakışıklıyım."
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    Haberler Saklambaç Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan'dan romantik poz! "Koca göğsünde film keyfi..."